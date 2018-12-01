Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ

Спорт в Україні, більше ніж спорт. Часто це ще й велика політика. Чимало впливових представників влади, до численних статусів, регалій та нагород, додають собі ще й посаду в якійсь спортивній федерації. Ця традиція пішла ще з часів Кучми, коли соратник Медведчука – Григорій Суркіс очолював Федерацію Футболу України.

Ну бо, якщо невдячні громадяни не люблять тебе через твої вчинки і спосіб життя, то, може полюблять через спортивні перемоги очолюваної тобою федерації? Ну такий ось спосіб сподобатись виборцям – стати меценатом і покровителем спорту. А, може, ще й непогано заробити на цьому.

Читайте также: Оренда позолоченої квартири за 17 тисяч доларів: як живе нардеп Андрій Павелко з "БПП"

Сьогодні мало що змінилося. Після Майдану, футбольну Федерацію очолив теж представник влади – народний депутат від БПП, очільник бюджетного комітету Верховної Ради – Андрій Павелко. А, наприклад, скандально відомий екс-голова фіскальної служби Роман Насіров очолив Федерацію дзюдо України. Ну, напевне, він добре знає, як в разі чого вправно падати додолу.

Ну а мер Одеси Геннадій Труханов – очолює федерацію тайського боксу, звідки, як ми колись з’ясували, вийшло чимало учасників кримінальних бригад, які вели війну за Одесу в 90-х роках. То ж професійний спорт у нас сплівся не лише з професійною політикою, а й з професійною злочинністю.

А останнім часом в цей спортивно-політично-кримінальний союз почали вступати ще й правоохоронці. На фото праворуч – головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який нещодавно очолив наглядову раду Федерації боксу України.



Анатолій Матіос

А поруч із паном Матіосом – його теперішній колега – президент федерації боксу Луганської області Олександр Матросов. Останній в місцевих медіа також згадується як кримінальний авторитет на прізвисько "Матрос". Про нього писали також, що він причетний до контролю за наркобізнесом Луганщини.

Дивний збіг, але за словами самого Анатолія Матіоса, раніше йому з підлеглими начебто вдалося викрити міжнародний наркотрафік з Азії до Європи, який саме пролягає через Луганську область, і зокрема, через райони Луганщини, контрольовані сепаратистами.

Головний військовий прокурор тоді переконував, що саме через цей потік наркоторгівлі було вбито відомого волонтера та ветерана війни на Донбасі, Андрія Галущенка, який боровся з контрабандою на лінії фронту. І ось на тобі, після боротьби з наркоторгівлею, військовий прокурор засвітився в тісній компанії з людиною, яка сама до неї може бути причетною.

Але це ще не всі нові друзі Матіоса по боксерській федерації. Зокрема, президентом Федерації боксу України є колишній народний депутат-регіонал Володимир Продивус. Він голосував за диктаторські закони Януковича. А вже після Майдану виявився причетним до нелегального видобутку бурштину і збройних конфліктів навколо нього.

Читайте также: Як із скандальним підвищенням Терещука підвищився і бізнес його доньки: розслідування

Продивус на чолі групи бійців, озброєної рушницями та автоматами, ще й під прикриттям міліції, намагався віджати бурштиновий клондайк у місцевих копачів. Втім, цей набіг Продивусу тоді не вдався, місцеві відбили атаку, і нападникам довелося відступити.

Ну а крім Продивуса, до керівництва Федерації боксу України входять також нардеп з "Опозиційного блоку" Дмитро Шенцев, який свого часу проходив по справі вбивства регіонала Кушнарьова. Та голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого перед смертю жорстко критикувала активістка Катерина Гандзюк.

Ну скажіть, чи можливо взагалі, щоб один з керівників прокуратури обирав собі подібне коло спілкування? Відповідь: в Україні можливо, адже для високопоставлених прокурорів це не вперше. Бо раніше віце-президентом Федерації Футболу України став керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.



Назар Холодницький

Холодницький працює поруч з людьми, від яких в нормальній країні він взагалі-то мав триматися подалі. Наприклад, поруч із ним його керівник по Федерації Футболу вже згаданий вище – Андрій Павелко, щодо оборудок якого НАБУ відкрило кримінальне провадження. Зокрема, через можливе привласнення коштів на будівництві футбольних полів для дітей.

Читайте также: Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю

А далі на фото неподалік від Холодницького один з народних депутатів – братів Дубневичів, по діяльності яких Антикорупційне бюро теж веде розслідування, зокрема, по оборудках на "Укрзалізниці".

І ось, зовсім не соромлячись, керівник антикорупційної прокуратури проводить час в компанії людей, яким він може незабаром оголошувати підозру в скоєнні злочинів. Ну, або не може оголошувати. Оскільки, кількість гучно провалених Холодницьким резонансних кримінальних проваджень вже перевалила за десяток.

А може, високопоставлені прокурори навмисне вступають в ці спортивні федерації, для того, щоб зануритися в злочинне середовище і потім зсередини викрити всю цю мафіозну піраміду?

Тільки чомусь якщо спортивні перемоги, в нас хоч інколи трапляються. То от із бандитів чи корупціонерів ніхто досі так і не сів за ґрати. Бо прокурори досі виконують свою роботу ну чисто заради спортивного інтересу.