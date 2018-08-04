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Хотите жить дольше – ходите на концерты: объяснение

38 Читати новину українською
Хотите жить дольше – ходите на концерты
Хотите жить дольше – ходите на концерты / dp.informator.ua

Желающим прожить долгую жизнь британские ученые советуют чаще ходить на "живые" концерты любимых исполнителей.

По словам исследователей, важно посещать не концерты симфонических квартетов, а "живые" выступления поп и рок-звезд, передает Мedikforum.

Именно на мероприятиях такого рода можно почувствовать неповторимую атмосферу от движущихся тел в толпе, многочисленных толчков в разные стороны и чувство экстаза при выполнении самых любимых композиций музыкантов.

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По словам специалистов, такие эмоции, которые человек получает во время "живых" музыкальных концертов, продлевают жизнь и положительно влияет на все аспекты психики.

via GIPHY

Эмоции от концертов повышают самооценку, сближают с другими людьми, производят ментальную стимуляцию. Кроме того, существует положительная корреляция между регулярным посещением подобных концертов и психологическим самочувствием.

Ученые отмечают, что регулярные посещения концертов (хотя бы один концерт раз в две недели) увеличивают ожидаемую продолжительность жизни на 9 лет.

Во время исследований ученые оценивали различные психометрические показатели добровольцев и их уровень сердцебиения. В результате они выяснили, что лишь 20 минут "живого" концерта повышают чувство благополучия на 21%.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Музыка Долголетия
Источник: 24 Канал
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