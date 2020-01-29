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      Хуже, чем в России и Беларуси: государство не возмещает металлургии и аграриям НДС

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      НДС / news.dtkt.ua

      Металлургические и аграрные предприятия, которые в декабре били тревогу из-за невыплаты возмещений экспортного НДС, как и раньше ждут пока государства вернет им долг.

      Об этом OBOZREVATEL рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его словам, небольшой процент предприятий свои выплаты получил, других же просто попросили подождать.

      Эксперт отметил, что говорить про все выплаты всем предприятиям, скорее всего, не придется и вовсе. По его словам, такая ситуация не нова для Украины – проблемы с выплатами налогов в стране была всегда, а вот в декабре она стала особенно острой.

      По его словам этот вопрос всегда был и остается для Украины сложным, в отличие от Европейского союза. Козаченко поделился алгоритмом выплат НДС в ЕС.

      Там вы сами себя вносите в реестр, если компании не более двух лет и есть история и отчетность компании. Вам не нужно никакого разрешения брать и просить фискальную службу, чтобы она вас вносила в реестр – вы сами себя туда вносите. Если с момента внесения себя в реестр вам в течение трех дней государство не возместило НДС, оно за каждый просроченный день платит вам штраф,
      – отметил Козаченко.

      В то же время, по его словам, государство может в лице фискальной службы проверить в любое время, как компания внесла себя в реестр.

      "Если они находят, что вы незаконно себя внесли, то это штраф, который они платят за просрочки хотя бы одного дня, вы вносите в два раза больше. Если большие суммы, то есть и уголовная ответственность", – рассказал эксперт.

      По его словам, ситуация с выплатами НДС в Украине намного хуже, чем даже в России и Беларуси.

      "У нас фискальная служба может на три месяца вас отключить от возврата, то есть вы дали государству деньги, которые они должны вам вернуть, а они не возвращают потому что или дефицит бюджета, или в большинстве случаев коррупционная составляющая", – возмутился эксперт.

      Отметим, что в декабре появилась информация о том, что предприятиям горно-металлургического комплекса Украины впервые за последние годы задержали возмещения НДС более чем на 2 миллиарда гривен за поставленную на экспорт продукцию.

      Как сообщалось ранее, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что приостановление выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что накануне праздников сотни тысяч людей останутся без средств к существованию.

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      Теги: НДС Металлургия Экспорт
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