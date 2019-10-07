Хвалил даже Илон Маск: почему Днепр считают космической столицей Украины

Во времена советской оккупации Днепр имел статус закрытого города. Потому что здесь сосредоточена металлургическая, атомная и оборонная промышленности. А ученые-археологи даже предполагают, что именно на этих землях человечество изобрело колесо.

Именно там на холмах и балках творили свои подвиги славные запорожские казаки. А в 2014 году Днепр стал форпостом в войне с Россией.

Интересно! Туристическая и криминальная Одесса: шокирующие факты, которые вас точно удивят

О космической отрасли

Этот город заслуженно носит звание космической столицы Украины. После распада СССР Украина была третьим в мире государством по мощностям строительства ракет и спутников. Но и сегодня наша страна остается одной из шести ведущих государств в космической отрасли.



В Днепре развито космическое ракетностроение



Космическая отрасль в Днепре

Илон Маск как-то признался, что считает лучшей ракетой, конечно, после своей Falcon, именно украинский "Зенит". И это правда – изобретения украинских разработчиков используют космические агентства США, и Европы, Китая, Индии, Японии.

Огромным достижением считаются и космические аппараты, которые изучают нашу планету и сообщают людям о рисках, которые нас ждут, будь-то цунами или торнадо.



Космические аппараты

По сравнению американскими и европейскими космическими агентствами, на развитие которых ежегодно направляются десятки миллиардов долларов, украинская космическая отрасль едва выбивает из бюджета 80 миллионов долларов.

О скандалах и спорах

Недавно вокруг этих космических трамваев разгорелся политический скандал. Президенту Владимиру Зеленскому во время посещения завода пожаловались, что киевская власть не рассчиталась за 10 трамваев. Столичный мэр оправдывался, что до конца года рассчитаются.

А недавно президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов побились об заклад, что в сентябре должны ввести в эксплуатацию Центральный мост. Иначе Филатов должен уйти в отставку.

Что известно о Новом или Центральном мосте в ДнепреОткрыли его в 1966 году. С тех пор мост существенно разрушился. В частности, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожают пешеходам если не провалом, то потерей вещей. Кроме того, возраст сказался и на ограждениях, опорах освещения, гидроизоляции, стойках опор и фундаменте, и это уже опасно.



В рамках капитального ремонта, который начали в 2017 году, на мосту должны переделать электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное.

Накануне охрана отказалась впускать на заседание местного депутата, который пришел с плакатом, требуя отчета по реконструкции моста. А уже в следующий момент началась драка.

О мэре города Филатове

Бориса Филатова вспоминают еще с 90-х как человека Павла Лазаренко. Потом он стал юристом группы "Приват" Игоря Коломойского, его имя вместе с Геннадием Корбаном фигурировало в рейдерских делах. В 2014 году Филатов стал заместителем губернатора Коломойского.



Борис Филатов

Позже Коломойский побил горшки с Филатовым и Корбаном. И партия УКРОП успешно выдвинула Филатова в мэры Днепра. Недавно заместителя мэра Михаила Лысенко прокуратура обвинила в растрате бюджета города. Филатов назвал это политическим заказом олигарха.

О крупнейшем в мире еврейском центре

"Менора" – крупнейший в мире еврейский центр, семь башен которого расположены в виде храмового семисвечника. Первый этаж центра выполнен из мрамора и специально изготовленного в Израиле камня, который невозможно повторить. Интерьер как будто повторяет Стену плача в Иерусалиме.



В галерее "Меноры" изображены 12 фасадов старинного Екатеринослава.

В комплекс центра входит также синагога "Золотая Роза" и музей Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине. Центр "Менора" открыли в октябре 2012 года за средства олигархов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского.