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      Игрок "Александрии" признан лучшим футболистом 17-го тура УПЛ

      9 Читати новину українською
      Кирилл Ковалец
      Кирилл Ковалец / ФК "Александрия"

      Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец победил в опросе относительно лучшего игрока 17-го тура УПЛ.

      Стоит отметить, что в 17-м туре единственный гол Ковальца принес его команде победу над "Ворсклой" в Полтаве. Это помогло "Александрии" сохранить за собой второе место и приблизиться к лидеру – донецкому "Шахтеру".

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      К слову, лучшим тренером 17-го тура стал наставник "Александрии" Владимир Шаран (второй раз подряд). В предыдущем туре лучшим игроком тоже был футболист "Александрии" – Андрей Цуриков.

      Кто вошел в состав экспертного совета, который назвал лучшего игрока: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Виктор Грачев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев.

      Теги: Футбол ФК Александрия УПЛ Спорт
      Источник: 24 Канал
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