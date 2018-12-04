Игрок "Александрии" признан лучшим футболистом 17-го тура УПЛ

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец победил в опросе относительно лучшего игрока 17-го тура УПЛ.

Стоит отметить, что в 17-м туре единственный гол Ковальца принес его команде победу над "Ворсклой" в Полтаве. Это помогло "Александрии" сохранить за собой второе место и приблизиться к лидеру – донецкому "Шахтеру".

Читайте также: Скандальный матч "Шахтера", сожженый флаг России и зимний футбол: главные итоги 17 тура УПЛ

К слову, лучшим тренером 17-го тура стал наставник "Александрии" Владимир Шаран (второй раз подряд). В предыдущем туре лучшим игроком тоже был футболист "Александрии" – Андрей Цуриков.

Кто вошел в состав экспертного совета, который назвал лучшего игрока: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Виктор Грачев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев.