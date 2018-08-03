Игрок "Шахтера" Мораес не пожал руки футболистам "Динамо" перед началом матча

Противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" получило нового главного персонажа. Им стал бывший нападающий киевлян, а теперь форвард "горняков" Жуниор Мораес.

Бразилец перебрался в "Шахтер" летом 2018 года в статусе свободного агента, чем вызвал немалый гнев среди болельщиков. А также неприязнь к себе уже бывших партнеров. Все это "вылилось" в то, что в матче за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" игроки киевского клуба не пожали руку Мораесу во время приветствий команд.

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Стоит отметить, что инцидент набрал широкую огласку. При этом в "Шахтере" уверяли, что "все игроки пожали руку Мораесу после матча".

Теперь же перед матчем "Динамо" против "Шахтера" в Киеве на НСК "Олимпийский" 3 августа Мораес сам не подал руки игрокам "Динамо". Он прошел мимо них с опущенными руками.

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