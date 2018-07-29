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"Игры Героев": истории бойцов, которые прошли войну и нашли себя в спорте

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В Днепре провели четвертый этап всеукраинских соревнований для ветеранов российско-украинской войны "Игры Героев". Боролись за победу 13 спортсменов. У каждого своя непростая история борьбы и реабилитации.

Юрий Дмитренко – родился на Полтавщине, ногу потерял на Востоке Украины два года назад, наступил на мину. Спортом начал заниматься еще в госпитале. Там же и познакомился с автором идеи "Игры Героев". На приглашение присоединиться – согласился. Так и стал постоянным участником соревнований.

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Четвертый этап всеукраинских соревнований по функциональному многоборью "Игры Героев" в этом году объединил 13 спортсменов со всей Украины. У каждого своя история борьбы и побед.


Юрий Дмитренко

Денис Мерзликин – командир батальона 93 бригады, в 2015 во время разведки наехал на мину. Ногу собирали по частям, а сейчас без спорта не представляет своей жизни.


Денис Мерзликин

Каждый соревнуется в своей категории, определяемой по типу полученной травмы. Главная цель соревнований – физическая и психологическая реабилитация ветеранов российско-украинской войны.

Следующий этап соревнований состоится в Одессе и Херсоне, а финал – в Киеве. Участники, которые займут призовые места, получат возможность поехать на соревнования международного уровня.

Больше смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Новости спорта Война на Донбассе Новости Днепра Игры непокоренных
Источник: 24 канал
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