IKEA представили предметы для домашних вечеринок

Скандинавская корпорация IKEA объявила о запуске линейки музыкальной техники, с помощью которой любители вечеринок смогут сделать подходящую атмосферу в своем жилище.

В Instagram шведского производителя мебели можно увидеть тизер будущей серии Frekvens ("Частота"). Над созданием новой линейки IKEA работали в коллаборации со шведской компанией Teenage Engineering, специализирующейся на производстве музыкального оборудования и аудиотехники.

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В серию Frekvens войдут такие продукты, как виниловый проигрыватель, специальное освещение для вечеринок и другие элементы, которые помогут устроить красивую музыкальную вечеринку, где бы вы ни находились. Планируется, что линейка музыкальной техники от IKEA будет доступна в магазинах по всему миру с февраля 2019 года.

Допис, поширений IKEA Today (@ikeatoday) 14 Лют 2018 р. о 7:10 PST

Напомним, шведская торговая сеть мебели IKEA планирует открыть свой первый магазин в Украине уже в 2018 году. Компания очень осторожно относится к публичным заявлениям о выходе на украинский рынок. Прогнозируется, что это произойдет в течение одного-двух лет.