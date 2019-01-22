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      "Или наркотики, или сотрясение мозга": нарколог не знает, откуда в крови Зайцевой взялись опиаты

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      Врач-нарколог заявила, что наркотического опьянения у Зайцевой не идентифицировали
      Врач-нарколог заявила, что наркотического опьянения у Зайцевой не идентифицировали / Фото из открытых источников

      Врач-нарколог Елена Федирко, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus Алёну Зайцеву на предмет употребления опиатов после смертельного ДТП, наконец-то появилась на судебном заседании. Перед его началом она заявила, что наркотического опьянения у подозреваемой Алёны Зайцевой не идентифицировали.

      Об этом она заявила в Киевском райсуде Харькова перед заседанием.

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      24 канал писал, что правоохранителям наконец удалось разыскать врача-нарколога Елену Федирко. Ранее появлялась информация, что нарколог выехала на оккупированные территории, однако теперь согласилась прийти в суд добровольно.

      Наркотическое опьянение (у Зайцевой – 24 Канал) никто не идентифицировал. Там вывод установлен факт употребления опиатов. И поэтому, было ли это наркотическое опьянение или сотрясение головного мозга, сказать невозможно,
      – утверждает Федирко.

      Наркоголог отметила, что выводы были сделаны позже, на основании химико-токсикологического исследования.

      При этом на вопрос, показали ли результаты анализов наркотики в крови Зайцевой, она заявила, что наркотиков обнаружено не было. Одна уже впоследствии, после нескольких уточняющих вопросов, согласилась, что опиаты там все-таки обнаружили.

      "Я была склонна думать, что у нее черепно-мозговая травма, после химико-токсиологичного заключении также не пришла к выводу, что она была в состоянии наркотического опьянения", – добавила Федирко.

      К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Алёна Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник выскочил на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Новости Украины Аварии и ДТП Наркотики ДТП в Харькове Судьи Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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