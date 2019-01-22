"Или наркотики, или сотрясение мозга": нарколог не знает, откуда в крови Зайцевой взялись опиаты

Врач-нарколог Елена Федирко, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus Алёну Зайцеву на предмет употребления опиатов после смертельного ДТП, наконец-то появилась на судебном заседании. Перед его началом она заявила, что наркотического опьянения у подозреваемой Алёны Зайцевой не идентифицировали.

Об этом она заявила в Киевском райсуде Харькова перед заседанием.

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24 канал писал, что правоохранителям наконец удалось разыскать врача-нарколога Елену Федирко. Ранее появлялась информация, что нарколог выехала на оккупированные территории, однако теперь согласилась прийти в суд добровольно.

Наркотическое опьянение (у Зайцевой – 24 Канал) никто не идентифицировал. Там вывод – установлен факт употребления опиатов. И поэтому, было ли это наркотическое опьянение или сотрясение головного мозга, сказать невозможно,

– утверждает Федирко.

Наркоголог отметила, что выводы были сделаны позже, на основании химико-токсикологического исследования.

При этом на вопрос, показали ли результаты анализов наркотики в крови Зайцевой, она заявила, что наркотиков обнаружено не было. Одна уже впоследствии, после нескольких уточняющих вопросов, согласилась, что опиаты там все-таки обнаружили.

"Я была склонна думать, что у нее черепно-мозговая травма, после химико-токсиологичного заключении также не пришла к выводу, что она была в состоянии наркотического опьянения", – добавила Федирко.

К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Алёна Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?

18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник выскочил на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.