Именитое издание шокировало обложкой и фотографиями животных, которые погибают в пластике

Издание National Geographic выпустило новый выпуск, в котором начало информационную кампанию против загрязнения экологии под названием "Planet or Plastic?" ("Планета или Пластик?"). Обложка и содержание издания просто шокируют читателей.

Как отмечают представители кампании, они стремятся изменить мысли людей чрезмерного использования пластика. На обложке издания размещен пластиковый пакет, который на первый взгляд напоминает арктический айсберг.

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Однако не только это изображение удивило читателей – все содержимое журнала наполнено шокирующими фотографиями животных и природы, которые "утопают" в мусоре: аисты в пластиковых пакетах, черепахи в рыболовных сетях и целые поля и океаны мусора, который только накапливается с годами.

Обложка нового National Geographic

Допис, поширений National Geographic (@natgeo) 17 Тра 2018 р. о 5:00 PDT

Каждый день наши исследователи и фотографы наглядно свидетельствуют о разрушительном влиянии однократного пластика на наши океаны, и ситуация становится все хуже,

– отметил Гэри Энн Кналл, генеральный директор National Geographic Partners.

Представители кампании добавляют, что Китай сегодня является крупнейшим производителем пластмассы – на его долю приходится более четверти мировой продукции, большая часть которой экспортируется в мир.

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