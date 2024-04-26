Очень этого боятся, – экс-работник КГБ предположил, будет ли атака во время инаугурации Путина
Российские пропагандисты не на шутку испугались того, что Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS. Они уже прогнозируют удары по Крымскому мосту и сами озвучивают, что может стать следующими целями Украины.
Возможной датой украинских ударов пропагандисты называют 7 мая – инаугурацию Владимира Путина. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, такие опасения не напрасны.
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Стоит ли россиянам ожидать атаку
Инаугурация так называемого президента России действительно символическая дата. Сразу после нее – 9 мая – отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Россияне очень боятся, потому что не просто так говорят, что Украина готовится ударить. Для них это большая опасность. К тому же они помнят, что 3 мая 2023 года два беспилотника ударили по куполу Кремля,
– рассказал Сергей Жирнов.
После этого Путин вынужден был на параде "прикрываться" лидерами стран Центральной Азии, ведь находиться сам он там боялся. Поэтому, конечно, получение дальнобойного оружия – большой страх для Кремля.
Можно только представить, как теперь волнуется Путин перед инаугурацией. К тому же ГУР и СБУ уже не раз доказывали, что могут организовывать успешные операции. Поэтому вполне вероятно, что глава Кремля даже изменит формат церемонии и отменит торжественную поездку по улицам Москвы.
Наверное, он сразу из своего бункера, с 300-метровой глубины войдет в кремлевский дворец. Туда он доедет на специальном, тайном метро, о котором говорили раньше, но теперь мы знаем, что оно действительно есть,
– сказал экс-сотрудник КГБ.
Он добавил, что Путин вряд ли выпустит на инаугурацию своего двойника, ведь это очень ответственное событие. Если бы кто-то узнал, что на инаугурации двойник, то диктатор потерял бы легитимность даже перед своим народом.
Что происходит в России: актуальные новости
- Ночью 21 апреля кортеж Владимира Путина прибыл в Кремль. Видео его поездки опубликовали в сети. В комментариях заприметили, что это произошло, несмотря на очень плохую погоду, ведь той ночью падал дождь и были лужи. Как известно, последнее время российский диктатор вообще не появляется на публике.
- В СИЗО оказался заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Туда он попал вместе со своим другом. Обоих обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах. Иванов был заместителем Сергея Шойгу почти 8 лет. Он находится под санкциями европейских стран.
- Еще одного российского чиновника уличили в том, что он имеет две квартиры в Германии и Италии. Интересно, что говорится о советнике главы Кремля Сергея Караганов, который ранее призвал ударить ядерным оружием по Европе, чтобы победить в войне. Неизвестно, чтобы тогда произошло с его недвижимостью, которую он долгое время сдавал в аренду, совсем не за российские рубли.