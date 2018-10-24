11:22
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Инцидент с фанатами ЦСКА в римском метро: среди пострадавших есть украинцы

      774 Читати новину українською
      Российские болельщики сломали эскалатор в Риме
      Российские болельщики сломали эскалатор в Риме / ua-football.com

      Четверо граждан Украины пострадали в римском метро, где обвалился эскалатор с футбольными болельщиками. Это произошло вечером 24 октября перед матчем "Ромы" и ЦСКА.

      Об этом сообщает российское информационное агенство ТАСС со ссылкой на представителя посольства Российской Федерации в Италии.

      Читайте также: Из-за фанатов российского ЦСКА в Риме эскалатор вышел из строя: десятки пострадавших (видео)

      "Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, которые прибыли в две римские больницы, куда доставили пострадавших, также выяснили, что среди них есть 4 гражданина Украины", – рассказал российский дипломат.

      В Консульской службе МИД подтвердили эту информацию.

      Отмечается, что украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы для жизни.

      "Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", – добавили в ведомстве.

      По состоянию на утро 24 октября российское посольство сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы. По словам медиков, один россиянин находится в операционной, еще одного продолжают осматривать врачи.

      Инцидент произошел в результате того, что российские болельщики прыгали на эскалаторе, что привело к его поломке. Эскалатор ускорился до опасной скорости и болельщиков просто выбросило на бетонный пол. В результате инцидента пострадали почти 30 человек, двоим понадобилась хирургическая операция. Один человек потерял стопу.

      Видео поломки эскалатора в Риме (осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика)

      Теги: Спорт Новости политики Аварии и ДТП метро
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Обвал моста в Генуе: количество жертв возросло, известна причина трагедии
       15 августа , 13:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук