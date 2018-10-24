Инцидент с фанатами ЦСКА в римском метро: среди пострадавших есть украинцы

Четверо граждан Украины пострадали в римском метро, где обвалился эскалатор с футбольными болельщиками. Это произошло вечером 24 октября перед матчем "Ромы" и ЦСКА.

Об этом сообщает российское информационное агенство ТАСС со ссылкой на представителя посольства Российской Федерации в Италии.

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"Личности всех пострадавших установлены. Дипломаты, которые прибыли в две римские больницы, куда доставили пострадавших, также выяснили, что среди них есть 4 гражданина Украины", – рассказал российский дипломат.

В Консульской службе МИД подтвердили эту информацию.

Отмечается, что украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы для жизни.

"Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", – добавили в ведомстве.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) October 24, 2018

По состоянию на утро 24 октября российское посольство сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписали из больницы. По словам медиков, один россиянин находится в операционной, еще одного продолжают осматривать врачи.

Инцидент произошел в результате того, что российские болельщики прыгали на эскалаторе, что привело к его поломке. Эскалатор ускорился до опасной скорости и болельщиков просто выбросило на бетонный пол. В результате инцидента пострадали почти 30 человек, двоим понадобилась хирургическая операция. Один человек потерял стопу.

Видео поломки эскалатора в Риме (осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика)