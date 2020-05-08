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Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении

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Инфляция в Украине в апреле 2020: упала до 2,1% в годовом измерении
Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении / epravda.com.ua

Потребительские цены в Украине в апреле 2020 года выросли на 0,8%. Однако инфляция в годовом измерении упала до 2,1%.

По сравнению с мартом в апреле 2020 года потребительские цены выросли на 0,8%. С начала года – на 1,5%, сообщает Государственная служба статистики.

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Однако в апреле 2019 года рост цен был выше – 1%. Поэтому в годовом измерении (по сравнению с апрелем 2019 года) инфляция замедлилась до 2,1%. В марте 2020 года была 2,3%.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в апреле 2020 года упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте. К тому же она была на отрицательном уровне три месяца подряд.

Обратите внимание! Нацбанк в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. Однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%. По оценкам, НБУ, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.

Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Тогда говорят, что покупательная способность денег снизилась, а сами деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Статистика Цены Инфляция
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