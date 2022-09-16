После ударов по Кривому Рогу вода в Ингульце стала кроваво-красной: потрясающие фото

Российские оккупанты снова ударили по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. Поэтому шлюзы пришлось засыпать бутом, суглинком и щебнем.

После этого в реке Ингулец вода стала красной. Предварительно известно, что очередные ракеты оккупантов прилетели по городу ориентировочно в 14 часов 16 сентября.

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В результате атаки по Кривому Рогу вода в реке стала красной.

По словам очевидцев, вода в Кривом Роге покраснела. Вероятно, это произошло вследствие того, по словам Александра Вилкула, что промышленные предприятия предоставили для засыпания шлюзов более 50 крупных самосвалов с бутом, суглинком и щебнем.

Река Ингулец стала красной / Фото 1kr.ua

Россияне в очередной раз ударили по городу

В результате удара по городу 16 сентября пострадали гидротехнические сооружения. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре и сильно разрушили гидротехнические сооружения.

По данным главы ОВА, спасатели делали все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

Стоит отметить, что россияне били по Кривому Рогу и 16 сентября. Именно тогда, по словам руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, оккупанты ударили ракетами в районе дамбы. Тогда россияне попали в гидротехнические сооружения.

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