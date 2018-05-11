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Инсайдеры сделали сенсационное заявление насчет не анонсированного Xiaomi Mi 7

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Инсайдеры сделали сенсационное заявление насчет не анонсированного Xiaomi Mi 7
Инсайдеры сделали сенсационное заявление насчет не анонсированного Xiaomi Mi 7 / Фото из свободных источников

Китайский производитель смартфонов Xiaomi сегодня, 11 мая, подтвердил презентацию нового флагманского телефона Mi 7, которую назначили на 23 мая. Однако в сети начала появляться информация от инсайдеров о том, что вряд ли компания представит Mi 7, ведь такого смартфона не существует.

Об этом сообщает akket.com.

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Источник сообщает, что вместо данного флагмана китайская корпорация выпустит Xiaomi Mi 8. Презентация этой модели мотивирована тем, что в этом году китайский гигант на рынке смартфонов празднует 8-летие компании. На фоне этого она, как и многие другие производители, в том числе Apple, может пропустить название Mi 7, использовав другое – Mi 8.

Возможен и другой вариант, при котором оба этих мобильных устройства выйдут в этом году, хотя это крайне маловероятно. Неизвестно, станет китайская корпорация пропускать одно название ради своей 8 годовщины, но такая возможность существует.

Конечно, от названия нового флагмана компании мало что зависит. Самое важное то, что новинка, пусть и Xiaomi Mi 8, получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной флэш-памяти, USB Type-C, двойную камеру с передовой оптикой, а также полноценный сканер лица 3D Face, который работает в любых условиях, включая полную темноту за счет инфракрасного датчика.

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Действительно ли уже в 2018 году публике покажут Xiaomi Mi 8 – станет известно совсем скоро, ведь до официальной презентации производителя остается меньше двух недель.

Теги: Китай Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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