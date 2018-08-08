Институт просвещения. Во что выгодно инвестировать деньги, чтобы не прогореть

Деньги любят тишину, а еще мудрых владельцев. Ведь важно не только уметь зарабатывать, но и сохранить заработанное.

Ярким антипримером является Эндрю Уиттакер, который в американские лотереи сорвал джекпот на 314 миллионов долларов.

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За четыре года он распустил все деньги на ветер, еще и свою строительную компанию на несколько миллионов. Впрочем под матрасом место не слишком надежное, если никто не зайдет, то точно съест инфляция. Чтобы этого не случилось, эксперты советуют держать деньги в разных валютах в приблизительных соотношении все по 30.

Например, по трети сбережений в гривнях, долларах и евро. Интересными и стабильными являются швейцарские франки и фунты стерлингов. И все же помните, держите деньги в той валюте, в которой зарабатываете или в которой собираетесь их тратить. К примеру, на покупку квартиры или авто, лучше копить в долларах, а на путешествие по Европе – в евро.



Правильно откладывать по трети сбережений в гривнях, долларах и евро

Депозиты, ценные бумаги, криптовалюты – это хорошая альтернатива, которая требует минимальной финансовой грамотности. Вкладывать в золото можно, но его трудно перевести в наличность, в конце концов, как и недвижимость.



Депозиты, ценные бумаги, криптовалюты требуют финансовой грамотности

А вот куда не стоит вкладывать деньги, так это в электронную технику, которая быстро обновляется. Например, в смартфоны или компьютеры. Уж лучше купить стиральную машину или телевизор, которые прослужат дольше. Впрочем, если накоплений не так уж и много и в своих навыках экономиста сомневаетесь, то вкладывайте в собственное образование. Еще одна иностранная речь или более глубокие знания профессии точно увеличат вашу цену на рынке труда.