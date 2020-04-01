Интернет-агитаторы за деньги России распространяли фейки о COVID-19: видео разоблачения

СБУ разоблачила в Киеве деятельность группы интернет-агитаторов. Они за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Фейсбук фейки о коронавирусе.

О разоблачении и прекращении деятельности злоумышленников сообщает пресс-служба СБУ.

Обратите внимание Почему важно блокировать российские соцсети: факты, объясняющие запрет

Оперативники спецслужбы установили, что два человека публиковали в фейсбуке ложную информацию о распространении коронавируса.

Их целью было распространение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Все это злоумышленники делали на заказ и за деньги России.

Как действовала схема

Для популяризации фейков о COVID-19 интернет-агитаторы активно использовали сеть бот-аккаунтов. Ложную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей.

Задачу им ставили в закрытой группе "Вконтакте", там они также отчитывались о проделанной работе.

Оплата махинаторам поступала из кошельков электронных платежных систем РФ.

Что говорят злоумышленники

Сейчас жители Киева признали свою вину. Они предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов". Продолжаются следственные действия.

СБУ разоблачила деятельность интернет-агитаторов: смотрите видео

Обратите внимание! За период действия карантина СБУ в целом обнаружила 81 человека, распространявшего фейки о коронавирусе. В частности, шесть интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны.

Наказание за нарушение условий карантина в Украине

Рада 17 марта усилила ответственность , чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен , а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Местные власти могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.

которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению. Тех, кто не будет выполнять требования, будут привлекать к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал