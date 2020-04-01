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      Интернет-агитаторы за деньги России распространяли фейки о COVID-19: видео разоблачения

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      В Киеве интернет-агитаторы за деньги России распространяли фейки о коронавирусе / пресс-служба СБУ

      СБУ разоблачила в Киеве деятельность группы интернет-агитаторов. Они за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Фейсбук фейки о коронавирусе.

      О разоблачении и прекращении деятельности злоумышленников сообщает пресс-служба СБУ.

      Обратите внимание Почему важно блокировать российские соцсети: факты, объясняющие запрет

      Оперативники спецслужбы установили, что два человека публиковали в фейсбуке ложную информацию о распространении коронавируса.

      Их целью было распространение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Все это злоумышленники делали на заказ и за деньги России.

      Как действовала схема

      • Для популяризации фейков о COVID-19 интернет-агитаторы активно использовали сеть бот-аккаунтов. Ложную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей.
      • Задачу им ставили в закрытой группе "Вконтакте", там они также отчитывались о проделанной работе.
      • Оплата махинаторам поступала из кошельков электронных платежных систем РФ.

      Что говорят злоумышленники

      Сейчас жители Киева признали свою вину. Они предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов". Продолжаются следственные действия.

      СБУ разоблачила деятельность интернет-агитаторов: смотрите видео

      Обратите внимание! За период действия карантина СБУ в целом обнаружила 81 человека, распространявшего фейки о коронавирусе. В частности, шесть интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны.

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине

      • Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
      • В частности, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
      • Местные власти могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.
      • Тех, кто не будет выполнять требования, будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 СБУ Новости Киева Интернет
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