Интернет-агитаторы за деньги России распространяли фейки о COVID-19: видео разоблачения
СБУ разоблачила в Киеве деятельность группы интернет-агитаторов. Они за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Фейсбук фейки о коронавирусе.
О разоблачении и прекращении деятельности злоумышленников сообщает пресс-служба СБУ.
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Оперативники спецслужбы установили, что два человека публиковали в фейсбуке ложную информацию о распространении коронавируса.
Их целью было распространение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Все это злоумышленники делали на заказ и за деньги России.
Как действовала схема
- Для популяризации фейков о COVID-19 интернет-агитаторы активно использовали сеть бот-аккаунтов. Ложную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей.
- Задачу им ставили в закрытой группе "Вконтакте", там они также отчитывались о проделанной работе.
- Оплата махинаторам поступала из кошельков электронных платежных систем РФ.
Что говорят злоумышленники
Сейчас жители Киева признали свою вину. Они предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов". Продолжаются следственные действия.
СБУ разоблачила деятельность интернет-агитаторов: смотрите видео
Обратите внимание! За период действия карантина СБУ в целом обнаружила 81 человека, распространявшего фейки о коронавирусе. В частности, шесть интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны.
Наказание за нарушение условий карантина в Украине
- Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
- В частности, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
- Местные власти могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения обязательны к исполнению.
- Тех, кто не будет выполнять требования, будут привлекать к административной и уголовной ответственности.
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