Інвестор до нас не поспішає: що заважає іноземному бізнесу заходити в Україну

Напередодні виборів можновладці почали частіше вживати слово інвестор. На них, мовляв, і надія наша, і влада начебто робить все для його залучення.

Що ж таке інвестиції та до яких ефектів вони призводять? Людина, компанія, державний орган вкладають фінанси, матеріальні активи (обладнання, будівлі), чи нематеріальні активи (інтелектуальну власність, інноваційні технології) в проекти, підприємства з метою отримання прибутку.

Читайте также: Яблучка за любов і вітер в кишенях: які сюрпризи для українців заклав уряд у бюджеті на 2019 рік

Якщо ви накопичили 100 тисяч гривень, то вони можуть лежати у вас під матрацом, але інфляція потроху буде з’їдати вартість цих грошей. Якщо ж ви вклали їх виробництво товарів або в прибуткові акції, ви можете забезпечити собі постійний дохід зі свого капіталу, який буде працювати на вас протягом років. Прямі інвестиції в економіку країни спричиняють ряд корисних ефектів. Вони забезпечують зайнятість робочого населення.



Інвестиції в Україні

Наприклад, кожне робоче місце в системі компаній Coca-Cola у 2015 році зумовило 17 робочих місць у пов’язаних фірмах. Це важливо для нас, адже трудова міграція зростає катастрофічними темпами.

Оскільки наша гривня нестабільна, для нас є важливим притік валюти, і це теж забезпечують інвестори, які відкривають тут офіси чи виробництво, вливаючи фінанси на початковому етапі, чи виробляють продукцію на експорт. Нові виробництва пожвавлюють економічну активність наших підприємств.

Наприклад, McDonalds, здебільшого, використовує українські продукти, а фабрика в Мукачево, яка виробляє лижі Fisher і забезпечує чверть світового ринку продукцією, на 80% використовує українську сировину.



Лижі "Fisher" українського виробництва



До речі, ця фабрика дає суттєвий ефект зайнятості, адже там працює 1200 українських працівників, які, незважаючи на близькість до кордону, залишились в Україні і змогли знайти роботу. А от для споживачів основна цінність міжнародних інвестицій – це підвищення конкуренції. Якість зростає, а ціна зменшується.

Згадаймо, коли в нас почали розвиватись торгові мережі "Ашан" та Billa. Як це вплинуло на українські супермаркети? І ціни вирівнялись, і асортимент збільшився, і покращилася зручність розміщення товарів для покупців. Зараз торгові мережі намагаються конкурувати не лише цінами, а й ексклюзивними продуктами, і власним імпортом, акціями тощо. Більша конкуренція – більший вибір. Ми можемо обирати товари чи послуги на власний смак і гаманець. Дорогі авіаквитки, є лоукости, і сподіваюсь, їх ставатиме більше. Занадто дорогий одяг – в Україну заходять виробники мас-маркету, і продукти харчування теж ми можемо обирати, бо наш аграрний сектор є доволі розвиненим.

Читайте также: Made in Ukraine: як українські підприємці та дизайнери підкорюють світ

Якщо іноземні інвестори створюють робочі місця, стимулюють економічну активність, призводять до зростання ВВП, то чому уряд не робить все можливе для збільшення інвестицій? За перші 6 місяців 2018 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив лише 1,3 мільярдів доларів США, що на чверть менше, ніж у відповідному періоді 2017 року. Чому інвестор не йде до нас, чому обсяг інвестицій скорочується, незважаючи на всі обіцянки уряду покращити інвестиційний клімат?

А тому, що бізнесмени вміють рахувати гроші та звикли оцінювати ризики. Україна має ряд "національних особливостей", які зовсім не сприяють інвестиціям. Це і нечесна конкуренція, коли поряд з вашим магазином відкриється інший, який торгує сірим імпортом, і ви будете працювати на межі прибутковості або збанкротуєте. Це і рейдерство, адже наші "справедливі" суди не можуть захистити право власності. А от у невідворотність покарання вже ніхто й не вірить. Неймовірна кількість дозволів, як привід для чергових перевірок відлякує інвесторів, а дерегуляція все ніяк не закінчиться.



Обсяг іноземних інвестицій в Україні скорочується

Корупція – ще одна національна особливість, і саме вона разом з недовірою до судової системи, монополізацією ринків та влади олігархами, є значно сильнішими перепонами для інвестицій, ніж війна на Сході України.

А ще в нас є силовики, які вичавлюють гроші з підприємців, які сплачують податки в бюджет на фінансування цих же силовиків. І, до речі, фінансування силовиків щороку збільшується.

І перлиною цих "національних особливостей ведення бізнесу" є непередбачуваність.

Попри всі обіцянки влади забезпечувати підприємцям стабільні умови ведення бізнесу, економіку постійно лихоманить. Візьмемо для прикладу єдиний соціальний внесок. Його зменшили, зарплати вийшли з тіні, але після цього Уряд почав збільшувати мінімальну заробітню плату, і податкове навантаження на бізнес зростає щороку. А попереду рік подвійних виборів. Хто ж захоче інвестувати в країну, в якій вже зараз незрозумілі правила гри, а що буде після виборів взагалі невідомо.

І як би нас не заспокоювали, що позиції України в рейтингу Doing Business зростають, результату це не приносить. Експерти гірко жартують, називають це явище "українське економічне диво" — рейтинги зростають, а обсяги інвестицій падають.

То що ж робити? Доволі швидкий і легкий спосіб різко змінити ситуацію це скасувати податок на прибуток і запровадити податок на виведений капітал. Це дасть країні внутрішнього та зовнішнього інвестора, припинить виведення грошей в офшори, додасть один відсоток ВВП та 110 мільярдів гривень інвестицій щороку.

Читайте также: Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи

Цей податок дуже легкий в адмініструванні, не буде потреби проводити виснажливі податкові перевірки, і це вже суттєве полегшення для бізнесу. Результати таких змін важко переоцінити. Адже окрім розвитку підприємництва, це і зростання кількості робочих місць, заробітних плат, припинення діяльності конвертаційних центрів, можливість для тих підприємців, які зараз в тіні жити чесно. Чому ж влада затягує? Чому не хоче запроваджувати зміни, які всім вигідні? Питання риторичне.

Такі зміни не вигідні тим, хто виводить гроші в офшори, хто не платить податки, хто займається "обналом", і всім тим, хто допомагає їм організовувати схеми, хто це покриває та отримує свою частку. Саме ці люди хочуть і далі збагачуватись, а зростання економіки, добробуту громадян, зменшення трудової міграції їх мало хвилює. І завдання тих політиків, які справді дбають про країну та людей, об’єднатись і зробити податкові зміни, налагодити роботу судової системи, викорінити корупцію. Тільки в такому випадку ми станемо конкурентноздатною країною, а наші громадяни ставатимуть заможними і не будуть виїжджати за кордон.