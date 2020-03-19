Ионов рассказал, в каком состоянии больные коронавирусом киевляне

В Киеве зафиксировали уже два случая заражения коронавирусом. Больными оказались народный депутат Сергей Шахов и его жена. Информацию подтвердил сам нардеп. Директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов в эфире 24 канала фамилии больных называть отказался, однако отметил, что их состояние – стабильное.

По его словам, в Киеве есть также еще 4 пациента, у которых подозревают коронавирус. Результаты анализов пока ждут.

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О двух подтвержденных случаях Ионов рассказал, что лица находятся в самоизоляции дома.

Я не могу сообщать персональные данные, но эти люди из одной местности. Их состояние стабильное. Они находятся под наблюдением семейного врача. Я бы назвал ситуацию контролируемой,

– сказал Ионов.

Он рассказал, что лечение больных коронавирусом происходит симптоматично. То есть, медики борются именно с симптомами болезни у человека: назначают лекарства против кашля, боли в горле или жаропонижающие.

Больных предупредили, что при любых изменениях в состоянии здоровья они должны срочно обратиться к врачам. Ионов отметил, что не владеет информацией о том, где именно могли заразиться больные и выезжали ли они за границу.

"В процессе эпидемическое расследование, которое установит связь и с контактными лицами и другие подробности этой ситуации", – добавил директор.

Также, по словам Ионова, важно, чтобы частные медицинские клиники сообщали государству о случаях коронавируса у больных.

Есть опасность того, что не обо всех больных известно. Если клиника занимается лечением больного с симптомами ОРВИ, а позже оказывается, что это коронавирус – о таких случаях надо немедленно сообщать,

– сообщил Ионов.

В Киевской области есть 13 медицинских учреждений, в которых есть инфекционные отделения. Также 199 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вскоре планируют закупить еще 50 аппаратов.

"Это физически тяжело сделать, ведь поставщики не на территории Украины. Это вопрос не только Киевщины. Стоимость аппаратов – от 500 000 гривен. Цены взлетели, как и на маски и антисептики", – добавил Ионов.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала