Сотрудничество с Ираном вышло на новый уровень: чем за это расплачивается Россия

С началом полномасштабного вторжения Россия постоянно прибегает к поиску союзников и поставщиков необходимого вооружения. Иран поставляет России снаряды и дроны-камикадзе, взамен получая доступ к российским авиационным технологиям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, Россия щедро платит за услуги иранского военно-промышленного комплекса.

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Иран хочет российские самолеты и техническую помощь

Федоров назвал три основные причины, побуждающие Иран помогать России. В первую очередь, это вероятный контракт на поставку Тегерану российских истребителей Су-35. Второе – предоставление технической помощи для иранской ракетной программы.

"Ну и самое важное – Иран получает серьезные суммы наличных денег за поставки оружия, что, в условиях санкций, очень важно для поддержания их экономики. Отдельные аналитики не исключают, что Россия может оказывать помощь ядерной программе Тегерана", – отметил военный эксперт.

Юрий Федоров о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере: смотреть видео

Что Россия покупает у Ирана

Иран предоставляет России снаряды и другие боеприпасы, а также дроны-камикадзе Shahed-131/136. Федоров проанализировал один из контрактов, который обнародовали западные СМИ.

В нем говорится о передаче 70 тысяч боеприпасов на сумму 1 миллион долларов. По словам военного эксперта, этого объема российской армии хватает на 3 – 4 дня интенсивных боевых действий.

"Хуже всего, что Иран поставляет не только снаряды и дроны-камикадзе, но и артиллерийские и танковые стволы. Стволы российского производства очень быстро изнашиваются при такой интенсивности боевых действий. Один ствол – это ориентировочно 6-7 тысяч выстрелов. Поэтому, очень сложно компенсировать потерю стволов", – отметил он.

Как долго продлится такое сотрудничество

Федоров высказал предположение, что вскоре Ирану будет невыгодно сотрудничать с Россией. На Ближнем Востоке растет напряженность, и Иран может столкнуться с очень резкой реакцией США и Израиля.

Кроме того, в СМИ появляются сообщения, что США активно контактируют с представителями Ирана, где склоняют к сокращению поддержки российской агрессии.

– добавил военный эксперт.

Что известно о помощи Ирану России