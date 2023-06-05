Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, Росія щедро оплачує послуги іранського військово-промислового комплексу.

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Іран хоче російські літаки та технічну допомогу

Федоров назвав три основні причини, які спонукають Іран допомагати Росії. Найперше, це ймовірний контракт на постачання Тегерану російських винищувачів Су-35. Друге – надання технічної допомоги для іранської ракетної програми.

"Ну і найважливіше – Іран отримує серйозні суми готівки за постачання зброї, що, в умовах санкцій, є дуже важливим для підтримання їхньої економіки. Окремі аналітики не виключають, що Росія може надавати допомогу ядерній програмі Тегерану", – зазначив військовий експерт.

Юрій Федоров про співпрацю Росії та Ірану у військовій сфері: дивитись відео

Що Росія купує в Ірану

Іран надає Росії снаряди та інші боєприпаси, а також дрони-камікадзе Shahed-131/136. Федоров проаналізував один з контрактів, які оприлюднили західні ЗМІ.

У ньому йдеться про передачу 70 тисяч боєприпасів на суму 1 мільйон доларів. За словами військового експерта, цього обсягу російській армії вистачає на 3 – 4 дні інтенсивних бойових дій.

"Найгірше, що Іран постачає не лише снаряди та дрони-камікадзе, а й артилерійські та танкові стволи. Стволи російського виробництва дуже швидко зношуються при такій інтенсивності бойових дій. Один ствол – це орієнтовно 6-7 тисяч пострілів. Тому, дуже важко компенсувати втрату стволів", – зазначив він.

Як довго триватиме така співпраця

Федоров висловив припущення, що невдовзі Ірану буде невигідно співпрацювати з Росією. На Близькому Сході зростає напруженість і Іран може зіштовхнутись з дуже різкою реакцією США та Ізраїлю.

Окрім цього – в ЗМІ з’являються повідомлення, що США активно контактують з представниками Ірану, де схиляють до скорочення підтримки російської агресії,

– додав військовий експерт.

Що відомо про допомогу Ірану Росії