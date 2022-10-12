Ким рассказал, почему ВСУ в Николаеве так эффективно уничтожают иранские дроны
ВСУ эффективнее сбивают иранские дроны-камикадзе в Николаевской области. Это объясняется рядом объективных обстоятельств, влияющих на "результативность" украинских военных.
Для противодействия новой угрозе ВСУ пытаются адаптировать свое вооружение к военным нуждам. Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Глава Николаевской ОВА отметил, что в Николаевской области сбивают больше всего иранских дронов-камикадзе из-за того, что их много и ВСУ научились их сбивать.
Дроны вылетают с временно оккупированной территории и ищут пути, как обойти нашу ПВО , поэтому залетают через Николаевщину, где их больше сбивают. Если бы они полетели дальше, я считаю, что и там их сбили бы. Мы и они учимся. Оккупанты пытаются обойти ПВО, мы пытаемся их "поймать" - это такая "антишахедская борьба ",
– объяснил Ким.
По его словам, именно поэтому на сегодняшний день ВСУ развивают это направление, добавляют силы ПВО , в том числе крупнокалиберное стрелковое оружие .
"Сначала "шахеды" разрабатывались как учебные цели для зенитных стрелковых установок. Затем их переделали в камикадзе. Это значит, что их можно сбивать стрелковым оружием . Ее почти никто не использует уже, но приходится возвращаться в прошлое, доставать его и "работать" по дронам – такая реальность", – добавил чиновник.
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Он указал, что у иранских дронов велика дальность полета , поэтому они могут летать повсюду.
"Дроны хотят пролететь через Николаевщину и параллельно разведывают наличие ПВО. На сегодняшний день они хотят пролететь на западную или восточную части Украины и таким образом имеют определенный маршрут. Но мы это тоже видим и делаем нужные выводы", – резюмировал Ким.
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Иран поставляет дроны России: что известно
- В начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран мог отправить БПЛА в Россию для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками .
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам , что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в Россию.
- Уже в сентябре украинские военные начали сбивать иранские дроны , которые россияне маркируют другими марками.
- Из - за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это . Впоследствии, Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и сократить кадровый состав иранского посольства.
- В то же время в Тегеране отвергли все обвинения и заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной со стороны третьих стран.
- Впоследствии Украина ответила на позицию Ирана, подчеркнув, что единственной "третьей стороной" есть иранские беспилотники , которые ВСУ сбивают в нашем небе. В Киеве уверены, что только Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.
- По словам Президента Украины Владимира Зеленского, Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed .