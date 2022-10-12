Ким рассказал, почему ВСУ в Николаеве так эффективно уничтожают иранские дроны

ВСУ эффективнее сбивают иранские дроны-камикадзе в Николаевской области. Это объясняется рядом объективных обстоятельств, влияющих на "результативность" украинских военных.

Для противодействия новой угрозе ВСУ пытаются адаптировать свое вооружение к военным нуждам. Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Глава Николаевской ОВА отметил, что в Николаевской области сбивают больше всего иранских дронов-камикадзе из-за того, что их много и ВСУ научились их сбивать.

Дроны вылетают с временно оккупированной территории и ищут пути, как обойти нашу ПВО , поэтому залетают через Николаевщину, где их больше сбивают. Если бы они полетели дальше, я считаю, что и там их сбили бы. Мы и они учимся. Оккупанты пытаются обойти ПВО, мы пытаемся их "поймать" - это такая "антишахедская борьба ",

– объяснил Ким.

По его словам, именно поэтому на сегодняшний день ВСУ развивают это направление, добавляют силы ПВО , в том числе крупнокалиберное стрелковое оружие .

"Сначала "шахеды" разрабатывались как учебные цели для зенитных стрелковых установок. Затем их переделали в камикадзе. Это значит, что их можно сбивать стрелковым оружием . Ее почти никто не использует уже, но приходится возвращаться в прошлое, доставать его и "работать" по дронам – такая реальность", – добавил чиновник.

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Он указал, что у иранских дронов велика дальность полета , поэтому они могут летать повсюду.

"Дроны хотят пролететь через Николаевщину и параллельно разведывают наличие ПВО. На сегодняшний день они хотят пролететь на западную или восточную части Украины и таким образом имеют определенный маршрут. Но мы это тоже видим и делаем нужные выводы", – резюмировал Ким.

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