США предложили Ирану перестать поставлять в Россию БпЛА в обмен на смягчение санкций, - FT

США и Иран ведут косвенные переговоры по уменьшению напряжения в мире. Одним из ключевых вопросов для обсуждения является прекращение поставок иранских дронов в Россию.

США требуют, чтобы Иран прекратил продажу своих дронов России, которые она использует против украинских мирных городов. Этот вопрос на косвенных переговорах в Катаре и Омане поднимает Вашингтон с целью ослабления ядерного кризиса.

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"Неписаные договоренности" между Тегераном и Вашингтоном

США настаивают на том, чтобы Иран прекратил продавать "Шахеды" России в рамках "неписаных договоренностей" между Вашингтоном и Тегераном по поводу уменьшения напряжения и сдерживания длительного ядерного кризиса.

По словам иранского чиновника и другого лица, проинформированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки России беспилотников, используемых Москва в войне в Украине, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов.

В то же время в Тегеране до сих пор отрицают, что поставляют эти дроны России. Там даже не раз просили Москву не использовать их в войне, но Вашингтон хочет "более конкретных шагов".

Любые дополнительные неофициальные соглашения все равно означали бы успех Байдену, ведь косвенные переговоры продолжаются уже два года. США пытаются возобновить ядерное соглашение 2015 года, которое Тегеран подписал с мировыми государствами, и ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США используют стратегию сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Также там хотят привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека и "предоставление беспилотников России для использования в войне против Украины".

Мы ясно дали понять, что Иран должен снизить эскалацию, чтобы создать пространство для будущей дипломатии. Перевод наших задержанных из тюрьмы в домашнее заключение не связан ни с каким-либо другим аспектом нашей политики в отношении Ирана,

– сказал Блинкен.

Участники переговоров надеются, что обе стороны договорятся о мерах деэскалации. Для Ирана это будет означать:

согласие не обогащать уран выше 60 процентов чистоты;

улучшение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии;

обязательство не нацеливаться на американцев.

В свою очередь Вашингтон воздержится от введения новых санкций в некоторых сферах, за исключением касающихся прав человека, и не будет строго контролировать санкции, которые уже действуют по продаже нефти.

Иран хочет, чтобы США повлияли на европейских союзников и они тоже ослабили давление, поскольку экономика Ирана подавлена санкциями США.

По словам иранского чиновника, Тегеран обеспокоен тем, что Великобритания, Германия и Франция могут попытаться восстановить некоторые санкции после того, как в октябре истечет срок действия пунктов ядерного соглашения.

"Мы ожидаем, что США ослабят давление на Иран с разных сторон", – сказал чиновник.

Россия начала производить собственные дроны по иранскому образцу