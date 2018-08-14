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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике заболеваний

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Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике заболеваний
Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике заболеваний / Фото из открытых источников

Искусственный интеллект научили определять 50 различных заболеваний глаз. Такую диагностику нейросеть выполняет по снимку сетчатки глаза.

Такого результата добились научные подразделения Google DeepMind, пишет The Next Web.

При этом, ученые утверждают, что в диагностике глаз искусственный интеллект оказался быстрее опытных врачей.

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Сначала сеть анализирует сканирования для сопоставления различных типов ткани глаза, а также каких-либо симптомов заболевания глаз. Далее ИИ классифицирует и просматривает карту, чтобы диагностировать состояние пациента и рекомендовать лечение.

Нейросеть может сотрудничать с врачами: медики могут работать просматривая карты, созданные системой, а также делать диагноз врачей более точным.

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Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект Здоровье Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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