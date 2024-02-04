Взятие села из 3 домов россияне подают как огромный успех: каковы бои на разных направлениях фронта

В западных СМИ появляются публикации о том, что в ВСУ ощущается нехватка боеприпасов. Однако проблема на фронте для украинских сил не является такой уж критической.

Такое мнение высказал 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, отметив, что снарядов военным всегда не хватает. Так же как и врагу. Однако иногда эта ситуация раздувается в публичном пространстве.

К теме 52% от обещанного миллиона: Боррель рассказал, сколько боеприпасов Украина уже получила от ЕС

Связано с политическим вопросом

Если бы дефицит боеприпасов во ВСУ был настолько критическим, как это пытается продемонстрировать враг, искусственно подогревая эту тему, то оккупанты бы уже прорвали линию обороны, а их передовые отряды уже бы продвинулись минимум на 50 километров. Но этого не происходит.

Даже захват какого-то села из трех домов россияне подают как огромный успех в пропорции к тем потерям, которые они несут. А они теряют десятки, сотни, а то и тысячи людей в сутки,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Сейчас россияне атакуют почти по всей линии фронта, однако это в основном связано не с военными вызовами, а с политическим вопросом. Российская армия должна показать результат для Владимира Путина, чтобы он это мог "продать" своему обществу и более-менее безболезненно зайти в очередную президентскую каденцию.

Линия фронта активизировалась в тот момент, когда у Путина появились внутренние вызовы. Это протесты Башкирии, движение жен мобилизованных, появление Бориса Надеждина, который выдвигался на президентские выборы как технический кандидат, но почему-то представил, что может победить Путина.

"Глава Кремля понимает, что все внимание россиян будет приковано к фронту, поэтому он решил показать, что контролирует ситуацию и активизировал боевые действия. А они всегда вызывают потребность в использовании в большем количестве боекомплекта", – объяснил Тимочко.

Могут ждать новые вызовы

Ситуация на фронте, как он заметил, действительно является серьезной, и нашим бойцам очень трудно, учитывая погодные условия и те силы, которые враг сконцентрировал. Однако все зависит от того, сколько времени продлится такая интенсивность боевых действий.

"Вероятно, что после того, как состоятся так называемые президентские выборы в России, интенсивность пойдет на спад. Россиянам придется пополнить резервы, а также стабилизировать ситуацию внутри страны. Кроме того, их могут ждать новые вызовы по поражению российской газотранспортной сети, НПЗ и других объектов. Это приведет к очень серьезному удару по экономике России. Тогда встанет вопрос о переходе оккупантов на фронте к обороне", – предположил Иван Тимочко.

Что известно о потребностях в боеприпасах во ВСУ