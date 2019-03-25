Итальянского журналиста из России не пустили в Украину – он попал в "Чистилище"

Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро, что работает в России, не пустили в Украину. Он приехал с целью освещать президентские выборы.

Иннаро прилетел в Киев из Москвы через Минск, сообщил вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини, пишет "ТАСС".

Читайте также: Флот НАТО и холера в море: какие уловки придумывал Кремль задолго до эскалации на Азове

Итальянского журналиста из киевского "Борисполя" отправили обратно в Минск и вручили ему акт, где сказано, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Он улетел из Москвы в Киев через Минск с целью освещать президентские выборы в Украине. У него были запланированы различные интервью с представителями политических, религиозных кругов. Он прилетел вместе с российским оператором,

– сказал Торрембини.

При этом он утверждает, что у Иннаро были "все необходимые аккредитации" для работы в Украине. Информацию о запрете въезда Иннаро опубликовал также "Миротворец".

Отметим, Украина запретила въезд шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. СБУ считает, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности и работал по кремлевским указаниям. Кроме того, сам Вершютц заявлял об угрозе его жизни в Украине. Однако в Австрии такой запрет называли актом цензуры со стороны Украины.