12:26
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Итальянского журналиста из России не пустили в Украину – он попал в "Чистилище"

      25 Читати новину українською
      Итальянского журналиста не пустили в Украину
      Итальянского журналиста не пустили в Украину / Фото из открытых источников

      Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро, что работает в России, не пустили в Украину. Он приехал с целью освещать президентские выборы.

      Иннаро прилетел в Киев из Москвы через Минск, сообщил вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини, пишет "ТАСС".

      Читайте также: Флот НАТО и холера в море: какие уловки придумывал Кремль задолго до эскалации на Азове

      Итальянского журналиста из киевского "Борисполя" отправили обратно в Минск и вручили ему акт, где сказано, что он представляет угрозу национальной безопасности.

      Он улетел из Москвы в Киев через Минск с целью освещать президентские выборы в Украине. У него были запланированы различные интервью с представителями политических, религиозных кругов. Он прилетел вместе с российским оператором,
      – сказал Торрембини.

      При этом он утверждает, что у Иннаро были "все необходимые аккредитации" для работы в Украине. Информацию о запрете въезда Иннаро опубликовал также "Миротворец".

      Отметим, Украина запретила въезд шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. СБУ считает, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности и работал по кремлевским указаниям. Кроме того, сам Вершютц заявлял об угрозе его жизни в Украине. Однако в Австрии такой запрет называли актом цензуры со стороны Украины.

      blog_ava
      Курс валют на 25 марта: гривна стремительно выросла в цене, евро и доллар подешевели
      сегодня
      905
      Теги: Новости политики Новости Киева Новости Украины Новости России Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      сегодня , 12:00 Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      Сергій Биков 121
      "Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки
      сегодня , 11:05 "Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки
      Тетяна Острікова 237
      Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?
      сегодня , 10:04 Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?
      Інна Жолобович 497
      Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      сегодня , 08:41 Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      Світові Медіа 844
      Люксембург – Украина: анонс матча отбора Евро-2020
      сегодня , 08:15 Люксембург – Украина: анонс матча отбора Евро-2020
      228
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В Киеве полиция устроила облаву на ночной клуб: детали скандального инцидента
       28 октября 2017 , 17:14
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Игроки Динамо вышли на матч в футболках в поддержку Ярмоленко – фанаты тоже не остались в стороне
       28 октября 2018 , 17:54
      Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев
       28 октября 2018 , 23:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук