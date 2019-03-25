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      Флот НАТО и холера в море: какие уловки придумывал Кремль задолго до эскалации на Азове

      9 Читати новину українською
      В ЕС насчитали более 5 тысяч случаев, когда Россия распространяла ложь
      В ЕС насчитали более 5 тысяч случаев, когда Россия распространяла ложь / AP

      Европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зарегистрировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года. Большая часть из них – 2 тысячи – касались Украины.

      Эксперты группы борьбы с пропагандой и дезинформацией России после тщательного анализа определили, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до захвата украинских кораблей, пишет "Польское радио".

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      Так, сначала в Кремле убеждали, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО. Впоследствии придумали, что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Кроме того, появилась тоже информация о том, что Соединенные Штаты работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с еще с 90-х годов.

      Еще 1200 упомянутых в докладе случаев российской дезинформации касались США. Третье место среди небылиц Кремля занимает Европейский Союз – 700 случаев. Активно врали в России о Польше – эксперты зафиксировали не менее 120 таких сообщений. Речь идет об обвинениях в агрессивном поведении относительно Востока, о территориальных требованиях в отношении Украины и мечтах восстановить империю.

      Кремлевские пропагандисты более 400 случаев дезинформации посвятили НАТО и Сирии, чуть меньше – миграции и примерно 40 "брекзиту".

      Почему на Азове возникла эскалация?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

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      Теги: Новости Украины Brexit Новости Польши Новости США Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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