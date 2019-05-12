Итоговый выпуск новостей за 21:00: Филарет о возрождении КП. Поджог машины журналиста

В итоговом выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 21:00 – главный идеолог получения автокефалии Филарет вдруг заявил, что хочет возродить Киевский патриархат, руководителем которого он был до образования Поместной Церкви. В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова. В результате пожара никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит.

Также в выпуске: Народный депутат Сергей Лещенко считает, что Генпрокурор Украины Юрий Луценко манипулируют адвокатом Трампа. В Харькове пытаются снести палатку волонтеров, неравнодушные устроили протест. Литовцы выбирают нового президента, а также голосуют на двух референдумах.

Источник: 24 канал