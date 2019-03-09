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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый рекорд во Львове. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 21:00 – во Львове более 400 бандуристов почтили и в очередной раз возвеличили память выдающегося украинца Тараса Шевченко. Они выполнили легендарные произведения Кобзаря и установили национальный рекорд. Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.

      Также в выпуске:

      На Майдане Независимости собрались около трех тысяч человек, которые требуют расследовать дело незаконных схем по поставкам деталей на государственные оборонные предприятия.

      1 апреля вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения.

      Журналисты 24 канала выяснили, как живется людям в оккупированном Донецке и Луганске.

      Протестующие движения "желтых жилетов" вышли на митинг 17 раз.

      blog_ava
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
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      818
      Теги: Война на Донбассе Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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