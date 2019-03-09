Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый рекорд во Львове. Обстрелы на фронте

В итоговом выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 21:00 – во Львове более 400 бандуристов почтили и в очередной раз возвеличили память выдающегося украинца Тараса Шевченко. Они выполнили легендарные произведения Кобзаря и установили национальный рекорд. Боевики обстреляли украинских военных в первый день тишины: на передовой зафиксировали один обстрел, обошлось без жертв и раненых.

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