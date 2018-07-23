Итоговый выпуск новостей за 21:00: Суд над Павлом Грибом. Критика НАПК

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 21:00 – украинца Павла Гриба хотят оставить за решеткой в России на 10 лет, его обвиняют в терроризме. Антикоррупционные активисты раскритиковали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и обвинили его в неэффективности и подконтрольности власти.

Также в выпуске: Из-за масштабных ДТП нацполиция начала проверку автобусов. Анастасия Приходько судится за рекламу Порошенко с ее участием. В Японии из-за аномальной жары погибли десятки людей.