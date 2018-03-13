Итоговый выпуск новостей за 21:00: Задержание водителя автобуса. Резня на Днепропетровщине

В итоговом выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 21:00 – на Донбассе водитель автобуса попал в СБУ после того, как назвал украинский язык "козьим". В Днепропетровской области школьник напал с ножом на соседей: мужчина и ребенок погибли, беременная женщина в больнице. Ученик 11 класса не признает своей вины.

Также в выпуске: Почему уволили госсекретаря США Тиллерсона. Почти 10 дней понадобилось британской власти, чтобы выяснить, какой яд использовали против Скрипаля. В Украине стали чаще продавать наркотики через интернет.