Итоговый выпуск новостей за 21:00: жуткое ДТП на Львовщине. В Тернополе сожгли лагерь цыган
В итоговом выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 21:00 – на Львовщине микроавтобус, в котором ехали украинские заробитчане из Чехии, столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, двое в больнице. В Тернополе молодые люди с оружием ворвались в лагеря ромов и начали стрелять, а затем подожгли его.
Также в выпуске:
Министерство образования наказало выговором ректора, который послал студентов в оккупированный Крым.
Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту относительно Антикоррупционного суда.
23 мая в Украине отмечают День героев – тех, кто в разные годы защищал нашу независимость.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии