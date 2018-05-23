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Итоговый выпуск новостей за 21:00: жуткое ДТП на Львовщине. В Тернополе сожгли лагерь цыган

Выпуск новостей 95 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 21:00 – на Львовщине микроавтобус, в котором ехали украинские заробитчане из Чехии, столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли, двое в больнице. В Тернополе молодые люди с оружием ворвались в лагеря ромов и начали стрелять, а затем подожгли его.

Также в выпуске:

Министерство образования наказало выговором ректора, который послал студентов в оккупированный Крым.

Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту относительно Антикоррупционного суда.

23 мая в Украине отмечают День героев – тех, кто в разные годы защищал нашу независимость.

 

Теги: Аварии и ДТП Новости Львова Тернополь Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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