Итоговый выпуск новостей за 22:00: Гибель чемпиона мира в ДТП. Пикеты под Кабмином
В итоговом выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 22:00 – на Ривненщине в ДТП погиб чемпион мира по армреслингу Андрей Пушкарь. Автомобиль, которым управлял спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Киеве люди пикетировали под зданием Кабинета министров, ведь в их городах так и не начался отопительный сезон. В столицу приехали жители Смелы, Херсона, Кривого Рога.
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Источник: 24 канал
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