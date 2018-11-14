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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Гибель чемпиона мира в ДТП. Пикеты под Кабмином

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 22:00 – на Ривненщине в ДТП погиб чемпион мира по армреслингу Андрей Пушкарь. Автомобиль, которым управлял спортсмен, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В Киеве люди пикетировали под зданием Кабинета министров, ведь в их городах так и не начался отопительный сезон. В столицу приехали жители Смелы, Херсона, Кривого Рога.

      Также в выпуске:

      Первый снег вызвал транспортный коллапс в Киеве.

      В регионах общественные активисты чувствуют себя в опасности.

      Дело об убийстве Вороненкова только начали рассматривать в суде.

      Теги: Жертвы Кабинет Министров Украины протесты отопительный сезон Спорт Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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