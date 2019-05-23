Итоговый выпуск за 22:00: Фейки о работе МВФ в Украине. Стихийные бедствия на Закарпатье

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 22:00 – представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус опроверг слухи, что миссия МВФ покинула Украину. Он заявил, что сотрудничество с Международным Валютным фондом сейчас в приоритете для президента. На Закарпатье уже третьи сутки продолжаются мощные ливни. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет.

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