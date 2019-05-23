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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
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      Итоговый выпуск за 22:00: Фейки о работе МВФ в Украине. Стихийные бедствия на Закарпатье

      Выпуск новостей 76 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 22:00 – представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус опроверг слухи, что миссия МВФ покинула Украину. Он заявил, что сотрудничество с Международным Валютным фондом сейчас в приоритете для президента. На Закарпатье уже третьи сутки продолжаются мощные ливни. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет.

      Также в выпуске:

      Временная следственная комиссия, расследующая преступления против активистов, провела последнее итоговое заседание. Юрий Луценко, Арсен Аваков и Василий Грицак проигнорировали заседание по делу Екатерины Гандзюк.

      Побороться за мандаты решили и новые для парламента лица. Геннадий Кернес выдвигается и даже решил объединиться с коллегой Геннадием Трухановым.

      В Украине отмечают День морской пехоты. Именно в этот день 101 год назад гетман Скоропадский издал указ о формировании этой бригады военных.

      blog_ava
      Указ Зеленского о роспуске Рады дважды обжаловали в Верховном суде
      23 мая
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      Теги: Новости Украины МВФ Новости Закарпатья Выпуск новостей Стихийный бедствия
      Источник: 24 канал
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