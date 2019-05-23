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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
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      Підсумковий випуск за 22:00: Фейки про роботу МВФ в Україні. Стихійні лиха на Закарпатті

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 травня станом на 22:00 – представник Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус спростував чутки, що місія МВФ покинула Україну. Він заявив, що співпраця з Міжнародним Валютним фондом зараз в пріоритеті для президента. На Закарпатті вже третю добу тривають потужні зливи. Рівень води в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років.

      Також у випуску:

      Тимчасова слідча комісія, що розслідує злочини проти активістів, провела останнє підсумкове засідання. Юрій Луценко, Арсен Аваков та Василь Грицак проігнорували засідання у справі Катерини Гандзюк.

      Позмагатись за мандати вирішили й нові для парламенту обличчя. Геннадій Кернес висувається і навіть вирішив об'єднатись з колегою Геннадієм Трухановим.

      В Україні відзначають День морської піхоти. Саме цього дня 101 рік тому гетьман Скоропадський видав указ про формування цієї бригади військових.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 38 тисяч голосів
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин МВФ Новини Закарпаття Новини України Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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