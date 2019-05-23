Підсумковий випуск за 22:00: Фейки про роботу МВФ в Україні. Стихійні лиха на Закарпатті

У випуску новин за 23 травня станом на 22:00 – представник Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус спростував чутки, що місія МВФ покинула Україну. Він заявив, що співпраця з Міжнародним Валютним фондом зараз в пріоритеті для президента. На Закарпатті вже третю добу тривають потужні зливи. Рівень води в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років.

Також у випуску: Тимчасова слідча комісія, що розслідує злочини проти активістів, провела останнє підсумкове засідання. Юрій Луценко, Арсен Аваков та Василь Грицак проігнорували засідання у справі Катерини Гандзюк. Позмагатись за мандати вирішили й нові для парламенту обличчя. Геннадій Кернес висувається і навіть вирішив об'єднатись з колегою Геннадієм Трухановим. В Україні відзначають День морської піхоти. Саме цього дня 101 рік тому гетьман Скоропадський видав указ про формування цієї бригади військових.

Джерело: 24 канал