Куда пойти на Ивана Купала 2018: афиша мероприятий в городах Украины

Праздник Ивана Купала традиционно отмечают с 6 на 7 июля, это приходится на ночь с пятницы на субботу. По традициям, в этот день принято прыгать через костер, а незамужним девушкам – гадать на суженого. Как отпраздновать Ивана Купала– читайте далее в нашем материале.

Ивана Купала в Киеве

Фестиваль "Ночь на Ивана Купала"

Когда: 6 июля 18:00 – 7 июля 23:55

Где: Sky Family Bar, проспект Генерала Ватутина, 2

Стоимость: 100 гривен за 1 день

Масштабный этнофестиваль "Ночь на Ивана Купала" предлагает традиционные купальские обряды и выступления известных украинских артистов.

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Этно-вечеринка "В ночь на Купала"

Когда: 7 июля

Где: Caribbean Club, ул. Петлюры, 4

Стоимость: от 150 гривен

Украинская певица Оксана Стебельская и музыкальный проект "Українські Барви" подготовили концертно-развлекательную программу, которая поможет окунуться в магический мир музыки и украинских традиций.

Гостям праздника обещают танцевальные мастер-классы, конкурс вышиванок, коллективные песнопения и много других обрядовых вещей.

Этно-вечеринка

Ивана Купала в парке "Феофания"

Когда: 6 июля 17:00 – 22:00

Где: ул. Академика Лебедева, 37

Стоимость: 20 гривен

Парк "Феофания" приглашает на традиционное празднование Ивана Купала с воспроизведением традиционных обрядов праздника: плетение венков, гадание на суженого, сожжение чучела, прыжки через костер, хороводы, народные песни и танцы. Также вечером состоится этно-дискотека под открытым небом.

Ивана Купала в "Феофании"

Ивана Купала в Пирогово

Когда: 6 и 7 июля

Стоимость: 200 гривен

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово состоится фестиваль "Ночь на Ивана Купала". Уже на новой локации – Фестивальном поле – гостей ждет незабываемая купальская программа: народные гуляния, театральное действо, выступления современных украинских исполнителей и много других развлечений.

Ивана Купала в Пирогово

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Экскурсия "Мистика Киева-1. Вечер накануне Ивана Купала" с Ладой Лузиной

Когда: 6 июля, 19:30

Где: памятник князю Владимиру на Владимирской горке.

Стоимость: 150 гривен

Украинская писательница Лада Лузина расскажет о купальской магии и поделится, где именно в Киеве находится настоящие Лысые горы и древние капища и где следует загадывать желания. Для участия нужно зарегистрироваться.

Ивана Купала на Закарпатье

KUPALA Fest

Когда: 7 июля, 12:00

Где: парк Шенборна, семейный курорт "Воеводино", с. Турья-Пасека, Перечинский район

Стоимость: вход свободный

В селе Турья-Пасека на территории курорта "Воеводино" состоится традиционный KUPALA Fest. Организаторы обещают творческие мастер-классы, купальские гуляния и драйвовую музыку. Конечно же не обойдется без плетения венков из полевых цветов и прыжков через костер.

KUPALA Fest

Ивана Купала в Харьковской области

Мистерии Купала с Варсавой

Когда: 7 июля, с 15:00 до 22:00

Где: ул. Приозерная, 3, с. Сковородиновка

Стоимость: 20 грн (взрослые), 10 грн (дети)

Традиционно на Харьковщине проводят фестиваль песенно-обрядового фольклора "Мистерии Купала" в селе Сковородиновка, на территории Литературно-мемориального музея Г. Сковороды.

Гостям готовят обрядовое действо, художественную локацию, ярмарку и много других развлечений. А вечером устраивают огненное шоу, праздничную иллюминацию и прыжки через костер.

Ивана Купала во Львове

Акустический вечер в парке

Когда: 6 июля, 21:00

Где: парк Знесенье

Праздник Ивана Купала можно отметить во Львове на акустическом вечере в парке Знесения. Там молодежь будет петь песни и вспоминать магические купальские обычаи. Для участия в праздновании нужно зарегистрироваться.

Ивана Купала 2018 на Полтавщине

Купальские игры на родине Гоголя

Когда: 6 июля

Где: село Гоголево в Шишацком районе

Фольклорный праздник "Купальские игры на родине Гоголя" состоятся 6 июля на берегу пруда на территории музея-заповедника М. В. Гоголя, что на Полтавщине. Организаторы запланировали насыщенную программу с концертом, хороводами, гаданием, прыжками через костер, катаниями на лодке и многим другим.