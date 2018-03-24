Иванка Трамп встретилась со студентами в стильном наряде: фото

Дочь действующего президента США Дональда Трампа продолжает активную работу над развитием молодежных инициатив. Так, Иванка Трамп организовала встречу со студентами и активистами в Белом доме, где показала новое стильное платье.

Соответствующие фотографии появились на Instagram странице политика.

Как известно, Иванка Трамп не любит бездельничать, поэтому активно работает над воплощением своих проектов. Так, совместно с министром труда Александером Акоста она встретилась с лидерами молодежных организаций и студентами, с которыми обсудила вопросы трудоустройства и экономического развития США.

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Вместе с министром Акоста имела честь встретиться с молодежными активистами и студентами, чтобы обсудить работу Администрации Президента и решить вопросы, которые их больше всего беспокоят: семья, трудоустройство, образование и экономическое процветание страны, – написала Иванка Трамп.

На встрече политик выглядела роскошно, продемонстрировав стильный официальный стиль одежды. Иванка Трамп выбрала комбинезон от стилиста и дизайнера Габриэлы Гирст. Модный "лук" политик дополнила черной водолазкой и обувью на каблуках. Идеальная укладка волос и нежный макияж добавили образу легкости.



Иванка Трамп в Белом доме



Иванка Трамп выступила перед студентами



Стильный образ дочери Дональда Трампа



Иванка Трамп очаровала стильным образом



Идеальный "лук" Иванки Трамп