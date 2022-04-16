Детальнее об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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В частности, он рассказал о поселке Черниговка в Бердянском районе, расположенном на границе с Донецкой областью. Там оккупанты устроили свои комендатуры и даже создали камеры пыток.

Местные видели, как из подвалов выносили тела убитых гражданских местных жителей. Также в поселке находят избитых и раненых, их приходится госпитализировать.

Российские оккупанты – это не люди, это человекообразные. Им поставили задачу уничтожать украинцев, и они ее, к сожалению, выполняют,

– отметил журналист 24 канала

Он также напомнил, что, несмотря на жуткие события в области, в Запорожье продолжают вынужденно эвакуировать людей из горячих точек. По состоянию на 16 апреля в Запорожье прибыли около 102 тысяч человек, из них – 28 тысяч детей.

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