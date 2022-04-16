Детальніше про це в прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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Зокрема він розказав про селище Чернігівка, що у Бердянському районі, розташоване на кордоні з Донецькою областю. Там окупанти влаштували свої комендатури та навіть створили катівні.

Місцеві бачили, як з підвалів виносили тіла вбитих цивільних місцевих мешканців. Також у селищі знаходять побитих та поранених, їх доводиться госпіталізувати.

Російські окупанти – це не люди, це людиноподібні. Їм поставили завдання знищувати українців, і вони його, на жаль, виконують,

– зазначив журналіст 24 каналу

Він також нагадав, що попри моторошні події в області, до Запоріжжя продовжують вимушено евакуйовувати людей з гарячих точок. Станом на 16 квітня до Запоріжжя прибули приблизно 102 тисячі людей, з них – 28 тисяч дітей.

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