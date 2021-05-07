Ремонтируют дорогу: в Одессе образовались масштабные пробки – видео, фото
В Суворовском районе Одессы утром 7 мая практически остановилось движение транспорта. Из-за ремонтных работ там образовались гигантские пробки. Всего стоят несколько улиц. В сети опубликовали фото и видео масштабных пробок.
Источник:"Думская"
Ремонтировать начали дорожное покрытие неподалеку от детского центра "Молодая гвардия". Ремонтники вырезали часть асфальта возле трамвайного пути на перекрестке.
К теме Пробки в Киеве 7 мая: как лучше объехать – онлайн-карта
Пробки, которые образовались в результате ремонта дороги: видео телеграм-канала " 7 канал"
Где остановилось движение
Чтобы выбраться в центр города автомобилисты и пассажиры маршруток стоят в пробках по несколько часов. Из-за этого образовалась дополнительная нагрузка на электротранспорт города.
Пробки в Суворовском районе Одессы / фото "Думская"
Люди хотят как можно скорее добраться на работу и учебу. Поэтому они полностью заполняют салоны трамваев, которые едут с поселка Котовского.
Масштабные пробки в Одессе: видео телеграм-канала "Думская"
Труднее всего проехать в 4 местах:
- На улице Семена Палия;
- На Южной дороге;
- На проспекте Добровольского;
- Частично на улице Заболотного.
На соседних улицах движение также затруднено.
Пробки в Суворовском районе по состоянию на 12 часов / Скриншот 24 канала
Поделиться новостью