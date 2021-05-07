В Суворовском районе Одессы утром 7 мая практически остановилось движение транспорта. Из-за ремонтных работ там образовались гигантские пробки. Всего стоят несколько улиц. В сети опубликовали фото и видео масштабных пробок.

Ремонтировать начали дорожное покрытие неподалеку от детского центра "Молодая гвардия". Ремонтники вырезали часть асфальта возле трамвайного пути на перекрестке.

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Пробки, которые образовались в результате ремонта дороги: видео телеграм-канала " 7 канал"

Где остановилось движение

Чтобы выбраться в центр города автомобилисты и пассажиры маршруток стоят в пробках по несколько часов. Из-за этого образовалась дополнительная нагрузка на электротранспорт города.

Пробки в Суворовском районе Одессы / фото "Думская"

Люди хотят как можно скорее добраться на работу и учебу. Поэтому они полностью заполняют салоны трамваев, которые едут с поселка Котовского.

Масштабные пробки в Одессе: видео телеграм-канала "Думская"

Труднее всего проехать в 4 местах:

На улице Семена Палия;

На Южной дороге;

На проспекте Добровольского;

Частично на улице Заболотного.

На соседних улицах движение также затруднено.



Пробки в Суворовском районе по состоянию на 12 часов / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! В направлении Мелитополя в Запорожские области 30 апреля образовалась огромная пробка. Его длина – более 20 километров. Причиной затора стал ремонт на автодороге М-18 в Мелитопольском районе.