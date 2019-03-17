Из авто на еврономерах на Днепропетровщине в полицейских бросили гранату

Правоохранители из группы быстрого реагирования получили информацию о подозрительном автомобиле с еврономерами. Его остановили, за рулем находился 32-летний житель Вольногорска Днепропетровской области. Он не захотел показывать документы и бросил в полицейских гранату.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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На простую просьбу показать документы мужчина, которого остановила полиция, бросил боевую гранату. В результате взрыва один полицейский получил ранение.

Водитель имел несколько боевых гранат и был готов их применить

К счастью, его напарник среагировал быстро и обезвредил злоумышленника. Ведь тот уже был готов бросить вторую гранату.

Место взрыва гранаты

К слову, 16 марта 24 канал писал об опасной находке: гранатомет, взрывные устройства и патроны, завернутые в пакеты для мусора, нашли в заброшенном доме на Ровненщине.