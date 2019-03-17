16:34
17 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Из авто на еврономерах на Днепропетровщине в полицейских бросили гранату

      38 Читати новину українською
      На патрульных напали с гранатами
      На патрульных напали с гранатами / Нацполиция

      Правоохранители из группы быстрого реагирования получили информацию о подозрительном автомобиле с еврономерами. Его остановили, за рулем находился 32-летний житель Вольногорска Днепропетровской области. Он не захотел показывать документы и бросил в полицейских гранату.

      Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

      Читайте также: В Одессе конфликт между приятелями закончился выброшенным из окна человеком

      На простую просьбу показать документы мужчина, которого остановила полиция, бросил боевую гранату. В результате взрыва один полицейский получил ранение.

      Затриманий

      Водитель имел несколько боевых гранат и был готов их применить

      К счастью, его напарник среагировал быстро и обезвредил злоумышленника. Ведь тот уже был готов бросить вторую гранату.

      Вибух

      Место взрыва гранаты

      К слову, 16 марта 24 канал писал об опасной находке: гранатомет, взрывные устройства и патроны, завернутые в пакеты для мусора, нашли в заброшенном доме на Ровненщине.

      blog_ava
      Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
      сегодня
      692
      Теги: Новости Днепра Оружие Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      сегодня , 16:00 Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      Повернись живим 156
      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      сегодня , 12:01 "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      Лев Парцхаладзе 587
      Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
      сегодня , 12:00 Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
      692
      Як обрізати руки казнокрадам?
      сегодня , 08:41 Як обрізати руки казнокрадам?
      Артем Овдієнко 792
      Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      16 марта , 21:10 Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      8757
      Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка
       21 октября 2018 , 14:14
      Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
       27 сентября 2015 , 11:42
      Патрульного, который получил топором по голове, спасли в Днепре
       3 января 2017 , 22:09
      Избиение школьницы в Чернигове: нападавшим грозит до четырех лет тюрьмы
       26 июля 2017 , 09:26
      Дело Гандзюк: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
       13 сентября 2018 , 15:36
      В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
       10 мая 2018 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук