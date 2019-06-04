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      Кто из силовиков должен уйти в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова?

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      Кто из силовых структур должно уйти в отставку из-за убийства 5-летнего мальчика полицейскими
      Кто из силовых структур должно уйти в отставку из-за убийства 5-летнего мальчика полицейскими / Коллаж 24 канала

      Вечеру 3 июня скончался 5-летний мальчик Кирилл Тлявов, которого пьяные полицейские ранили в голову из огнестрельного оружия в Переяславе-Хмельницком. Украинцы уже планируют акции протеста из-за такого поведения правоохранителей. Активисты требуют отставки руководителей силовых структур Украины.

      Подозреваемым объявили подозрение в умышленном убийстве маленького ребенка. Голосеевский районный суд Киева уже избрал меру пресечения одному из полицейских Ивану Приходько. Он будет находиться под стражей 60 дней. Мера пресечения второму подозреваемому Владимиру Петровцу еще не выбрали.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      В Киеве вечером 3 июня активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел. Возмущенные протестующие требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и заявляют правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.

      Рапорт об отставке уже подал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Его принял глава Нацполиции Сергей Князев. Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.

      Кроме того, фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду главу МВД Арсена Авакова, главу Нацполиции Сергея Князева и главу Госбюро расследований Романа Трубу, чтобы они доложили о ходе расследования убийства 5летнего мальчика патрульными.

      Участвуйте в опросе 24 канала –  кого должны наказать и кто должен уйти с должности из-за убийства правоохранителями 5-летнего Кирилла?

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Жертвы Министерство внутренних дел Полиция Полицейские убили 5-летнего мальчика Государственное бюро расследований Сергей Князев Роман Труба Расследования Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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