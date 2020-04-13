Из-за обвала цен ДТЭК Ахметова прекратила экспорт электроэнергии в Европу

Во многих странах Европы 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными. Обвал цен зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Чехии и других странах. Группа ДТЭК Рината Ахметова в этот же день прекратила экспорт электроэнергии с "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

При этом цена электроэнергии в Украине в 4–5 раз выше, чем в этих странах. О приостановке экспорта электроэнергии с Бурштынского энергоострова (БуОС) свидетельствуют данные Оператора систем передачи НЭК "Укрэнерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, передает "БизнесЦензор".

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По состоянию на 13 апреля работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, чего хватает лишь на покрытие потребления в БуОС.



Данные о состоянии энергоблоков / Скриншот с сайта ua.energy

Бурштынская ТЭС производит 90% электроэнергии в БуОС. При этом экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОС, который синхронизирован с европейской энергосистемой.

Согласно данным ГП "Оператор рынка", цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОС.



Цены на электроэнергию 13 апреля / Изображение БизнесЦензор

Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОС.

В НЭК "Укрэнерго" изданию "БизнесЦензор" сообщили, что из-за отсутствия экспорта диспетчер "Укрэнерго" был вынужден остановить импорт электроэнергии из Европы в БуОС для обеспечения безопасности энергосистемы.

8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причина – эти страны не являются членами Энергетического сообщества. Также отменили результаты предыдущих аукционов за 2020 год.

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