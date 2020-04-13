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      Из-за обвала цен ДТЭК Ахметова прекратила экспорт электроэнергии в Европу

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      ДТЭК прекратил экспорт электроэнергии в Европу / epravda.com.ua

      Во многих странах Европы 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными. Обвал цен зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Чехии и других странах. Группа ДТЭК Рината Ахметова в этот же день прекратила экспорт электроэнергии с "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

      При этом цена электроэнергии в Украине в 4–5 раз выше, чем в этих странах. О приостановке экспорта электроэнергии с Бурштынского энергоострова (БуОС) свидетельствуют данные Оператора систем передачи НЭК "Укрэнерго" о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, передает "БизнесЦензор".

      Что предшествовало В Европе рекордный обвал цен на электричество: что известно

      По состоянию на 13 апреля работают три из девяти блоков Бурштынской ТЭС, чего хватает лишь на покрытие потребления в БуОС.


      Данные о состоянии энергоблоков / Скриншот с сайта ua.energy

      Бурштынская ТЭС производит 90% электроэнергии в БуОС. При этом экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОС, который синхронизирован с европейской энергосистемой.

      Согласно данным ГП "Оператор рынка", цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОС.


      Цены на электроэнергию 13 апреля / Изображение БизнесЦензор

      Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОС.

      В НЭК "Укрэнерго" изданию "БизнесЦензор" сообщили, что из-за отсутствия экспорта диспетчер "Укрэнерго" был вынужден остановить импорт электроэнергии из Европы в БуОС для обеспечения безопасности энергосистемы.

      8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причина – эти страны не являются членами Энергетического сообщества. Также отменили результаты предыдущих аукционов за 2020 год.

      Что известно о компании ДТЭК

      • Крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
      • Добывает 90% украинского угля и владеет 70% всех угольных электростанций и самыми большими солнечными и ветроэлектростанциями. Продает свою электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем в Европе.
      • По 2019 год ДТЭК получила прибыль EBITDA (операционная прибыль до амортизации, уплаты налогов и процентов) в размере 15,5 миллиарда гривен. Летом 2019 года Ринат Ахметов купил виллу во Франции за 200 миллионов евро.
      • Недавно Ахметов пожертвовал 300 миллионов гривен на закупку тестов для борьбы с коронавирусом.
      • В конце марта в СМИ появилась информация, что Компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала платить за газ, который берет для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС. Государству задолжали 1,6 миллиарда гривен.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Деньги Электроэнергия Тарифы Цены Коммунальные услуги Ринат Ахметов
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