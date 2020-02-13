Из-за падения доллара бюджет Украины потерял 2 миллиарда гривен: причина

Госбюджет Украины недополучил около 2,3 миллиарда гривен запланированных поступлений в январе 2020 года из-за того, что курс гривны был выше, чем прогнозировали при принятии закона о госбюджете на этот год.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета Рады по вопросам бюджета, передает пресс-служба ведомства.

Интересно: Какие последствия укрепления гривны: объяснение НБУ

Он отметил, что значительное недовыполнение бюджета Украины связано с плохим макроэкономическим прогнозированием. Так, правительство в бюджете на 2020 год прогнозировало, что стоимость доллара будет составлять 27 гривен, а фактический курс за январь в среднем 24,1 гривны за доллар.

Пацкан добавил, что наибольший доход государственный бюджет получает от налога на добавленную стоимость, уплачиваемый с импортных товаров. Размер этого налога зависит от стоимости товаров, а стоимость импорта – от курса валют. Поэтому чем ниже курс валют – тем меньше налоговая база и, соответственно, поступления в украинский бюджет.

"Конечно январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу выразить. Основной вывод такой – год новый, а проблемы те же", – сказал Пацкан.

К теме: Почему гривна начала падать: объяснение НБУ

Председатель счетной палаты также рассказал, что доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 миллиардов гривен, или 24,5%. Это обусловлено прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей.

Справка. По состоянию на 13 февраля 2020 года официальный курс доллара на уровне 24,5 гривны за доллар.

Что происходит с курсом валют в Украине

Гривна начала укреплять свои позиции еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

К концу прошлого года национальная валюта укрепилась еще больше – до 23,7 гривны за доллар. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года. Однако после праздников валюта начала постепенно дорожать и за полтора месяца доллар подорожал на 1 гривну.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / инфографика 24 канала