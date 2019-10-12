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      Избирательный процесс в Донбассе должны контролировать украинские чиновники, – США

      20 Читати новину українською
      Гарри Камиан
      Гарри Камиан / osce.usmission

      Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что выборы на Донбассе должны проводить украинские чиновники.

      Выступая, Камиан подчеркнул важность создания безопасной среды на местах для кандидатов, избирателей, работников избирательных комиссий и наблюдателей, сообщает "Укринформ".

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      На России лежит ответственность за создание таких условий. Россия должна вывести свои силы и прекратить всю поддержку незаконных формирований, действующих на территории Украины. Украина должна возобновить контроль над своим международным рубежом, а украинские чиновники должны иметь возможность проводить выборы в соответствии с внутренним и международного права,
      – заявил он.

      Американский дипломат также призвал Россию выполнять минские договоренности и принять необходимые меры для урегулирования конфликта, вместо того, чтобы заниматься искажением фактов "как это было во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе".

      Как могут пройти выборы на Донбассе?1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.

      blog_ava
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      11 октября
      270
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости США Война на Донбассе Местные выборы 2020 Новости России Новости Украины Новости политики
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