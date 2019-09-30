Изменение ренты должно происходить в рамках комплексной налоговой реформы, – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация призвала власть соблюдать принцип стабильности налоговой системы и ввести новые подходы к формированию рентной платы на железную руду в рамках реформы налогового законодательства, анонсированной премьер-министром на 2020 год.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, пишет UAprom.

"Бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности по рентной плате за пользование недрами), по мнению бизнеса, фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения об изменениях в порядке налогообложения "ресурсных" платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы", – говорится в заявлении.

Спешка в принятии изменений в налоговое законодательство может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе, считают в Ассоциации.

В качестве компромиссного решения в ассоциации предложили временно на 2020 год "рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ".