16:59
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      Изменение ренты должно происходить в рамках комплексной налоговой реформы, – ЕБА

      16 Читати новину українською
      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / gmk.center

      Европейская Бизнес Ассоциация призвала власть соблюдать принцип стабильности налоговой системы и ввести новые подходы к формированию рентной платы на железную руду в рамках реформы налогового законодательства, анонсированной премьер-министром на 2020 год.

      Об этом говорится в заявлении ассоциации, пишет UAprom.

      "Бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности по рентной плате за пользование недрами), по мнению бизнеса, фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения об изменениях в порядке налогообложения "ресурсных" платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы", – говорится в заявлении.

      Спешка в принятии изменений в налоговое законодательство может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе, считают в Ассоциации.

      В качестве компромиссного решения в ассоциации предложили временно на 2020 год "рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ".

      blog_ava
      Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
      сегодня
      71201
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      сегодня , 15:30 Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      Павло Казарін 240
      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      сегодня , 15:17 Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      Злой Одессит 185
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      183
      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      сегодня , 14:07 Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      Михайло Макарук 291
      Законопроект имени Коломойского
      сегодня , 13:01 Законопроект имени Коломойского
      693
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук