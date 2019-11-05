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      Изменения для ФЛП: эксперт объяснил, каких еще проблем следует ждать бизнесу

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      Как изменится фискальная политика
      Как изменится фискальная политика / economistua.com

      Законы 128 и 129, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого не будет делать, сейчас активно возмущают малых и средних предпринимателей со всей Украины. Но это – цветочки по сравнению с теми изменениями, которые будут введены в дальнейшем.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт Реанимационного Пакета Реформ Вячеслав Черкашин.

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      По его словам, украинский бизнес помнит, что совсем недавно у него возникала куча вопросов по мнимые операции. Тогда бизнесменам приходилось массово оспаривать в судах непризнание налоговыми органами расходов по признаку несвязанности последних с хозяйственной деятельностью или мнимости сделок. Эта история может повториться, если будет принят скандальный законопроект 1210-1.

      О каком законопроект идет речь?
      Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" зарегистрировали в Верховной Раде 30 августа.

      Бизнес-сообщество раскритиковало законпроект – бизнес беспокоят высокие штрафы, расширение базы налогообложения рентой и изменения по акцизам.

      Комитет рекомендовал к первому чтению принять альтернативный 1210-1, но все заблокировалось из-за одиозности документа.

       Полезная информация: Новые правила для ФЛП: эксперт объяснил, как бизнесу минимизировать потери

      По его словам, этот документ – это огромный пласт изменений администрирования, в котором свалено все на кучу – и деофшоризация и усиление полномочий налоговой службы.

      Когда-то у бизнеса была куча проблем из-за мнимых операций – когда операции не соответствуют хозяйственной деятельности. Сейчас все это хотят вернуть. Если операция не соответствует экономическому смыслу соглашения или стандартному поведению налогоплательщика, то налоговик сможет отыграть финансовый результат этой операции. При этом мнимой налоговики могут признать почти любую операцию. Поэтому пока новые правила для ФЛП – это еще цветочки по сравнению с грядущим 1210,
      – сказал он.

      Вместе с тем, как написал Черкашин в своем блоге, законопроект 1210-1 содержит "критический набор методов сбора налогов с пытками". При этом имеется в виду большое количество норм, от начала "охотничьего сезона" на незарегистрированные постоянные представительства нерезидентов и бизнеса украинских инвесторов за рубежом, до делегирования фискалам широких прав на непризнание расходов компаний и первичных документов налогоплательщиков".

       Важно: Изменения для ФЛП: нужно ли будет платить за кассовые аппараты

      К слову, ранее Министр экономики Тимофей Милованов обратился в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением пересмотреть ряд положений скандального законопроекта 1210. В частности, он предложил пересмотреть предложенные законопроектом подходы по начислению ренты на железную руду и увеличение рентных платежей.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная налоговая служба Налоговый кодекс Налоги
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