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      Изменения в базу расчета ренты на железную руду надо перенести на 2021 год, – ЕБА

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      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / 5.ua

      Европейская бизнес-ассоциация предлагает сохранить существующую базу налогообложения при уплате ренты за добычу железной руды в Украине до вступления в силу изменений в Налоговый кодекс, анонсированных ранее премьером Алексеем Гончаруком.

      Об этом говорится в письме исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, адресованном председателю комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву и главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову.

      В документе, копия которого есть в распоряжении МинПрома, отмечается наличие серьезных расхождений в оценке последствий от планируемого изменения расчетной базы ренты при добыче железной руды.

      Так, по оценке ГНСУ, дополнительные платежи бизнеса в случае принятия законопроекта №1210, предусматривающего изменение базы расчета рентных платежей для железорудных предприятий – составят не более чем 4 млрд грн.

      Тогда как, по оценке объединения "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины, рентные платежи вырастут на 10 млрд грн., или в 4-5 раз по сравнению с 2018 г.

      В связи с этим Европейская бизнес-ассоциация предлагает создать стратегическую рабочую группу, которая разработает предложения по изменению механизма ренты за недропользование с учетом мнений участников рынка.

      Вместе с тем ассоциация предложила в качестве компромиссного решения в рамках диалога власти и бизнеса предусмотреть в законопроекте №1210 повышение ренты на добычу железной руды в 2020 г. с нынешних 8,8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки Национального банка Украины.

      blog_ava
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      Теги: Бизнес Металлургия Налоговый кодекс
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