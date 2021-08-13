Харьков – крупный промышленный, культурный, научный и транспортный центр Украины. За 30 лет Независимости в городе реставрировали много памятников и создали новые, переименовали улицы. За это время площади Харькова стали свидетелями новых исторических событий. Приглашаем посмотреть на Харьков за времена независимой Украины.

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Майдан Свободы

Майдан Свободы – центральная площадь в Харькове. Площадь занимает 6 место по величине в Европе и 15 – в мире. Визитной карточкой площади является дом государственной промышленности – Госпром. Он был первым высотным зданием Украины. Также на площади Свободы расположен Харьковский национальный университет имени Каразина.

За время существования площадь имела разное название. С 1943 до 1991 – площадь Феликса Дзержинского, советского общественного и политического деятеля, который был одним из организаторов "красного террора". После провозглашения Независимости Украины название изменили на майдан Свободы.

Майдан Свободы в 1991 и 2021 годах / Фото Livejournal и Wikipedia

В период Евро 2012 и 2016 годов площадь была крупнейшей фан-зоной в Украине. Здесь проводили трансляции, концерты и другие мероприятия.

Євро 2012 Харків 30 років незалежності Як змінився
Фан-зона на Евро-2012 на майдане Свободы в Харькове / Фото Articles.in.ua

12 сентября 2008 года в Харькове выступала группа Queen с благотворительным концертом Life must go on! Это был их первый концерт в Украине. На площади собрались более 300 тысяч человек.

Майдан свободи Як змінився 30 років Незалежності
Выступление группы Queen на майдане Свободы в 2008 году / Фото My Kharkov.Info

В 2014 году на майдане Свободы состоялось еще одно памятное событие, которое назвали "Ленинопадом". 22 сентября после митинга "Харьков – это Украина" на майдане Свободы собралось почти 3 тысячи человек. Активисты снесли памятник Ленину, который установили еще в 1963 году.

Сегодня место, где когда-то стоял Ульянов, окружено забором. Там продолжаются ремонтные работы.

Памятник Ленину на майдане Свободы в 1991 и 2021 годах / Фото Vgorode.ua и Retro.ua.com

Сад имени Тараса Шевченко

Сад – ботанический памятник природы в центре города Харьков. Расположен на углу майдана Свободы и улицы Сумской. Сад Шевченко – один из старейших в городе, созданный в 1804 – 1806 годах.

Сад Шевченка Яз змінився за часи Незалежності 30 років Україні
Центральная аллея Сада Шевченко в 2006 году / Фото Wikipedia

В начале мая 2016 года главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий рассказал о том, что городские власти планируют его обновить. В рамках проекта в парке посадили новые деревья, кустарники, газоны и клумбы.

Также реконструировали мост возле фонтана, заменили покрытие дорожек, установили новые светильники, урны, туалеты, и провели водопровод. 17 июля 2019 года его открыли для посетителей.

Сад Шевченка 30 років Незалежності 24 серпня 2021
Обновленный Сад Шевченко в 2018 году / Фото "Редпост"

Стадион "Металлист"

С 2007 до 2009 года стадион "Металлист" реконструировали. 5 декабря 2009 года состоялась торжественная церемония открытия перед матчем "Металлист" и "Оболонь" в рамках Чемпионата Украины по футболу 2009 – 2010. Тогда победила "Оболонь" со счетом 1:0.



Стадион "Металлист" в 2005 и 2021 годах / Фото Wikipedia

На празднике была делегация УЕФА и другие зарубежные гости, руководители украинских футбольных клубов и политики.

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Стадіон
Открытие стадиона "Металлист" в 2009 году после реконструкции / Фото Metalist Stadium

Харьковский музей имени Сумцова

Во времена Независимости музей претерпел много изменений:

  • В 1992 году изменилась форма собственности. Он стал областным коммунальным учреждением "Харьковский исторический музей".
  • 1997 – 2003 годы – музей "переехал" в здание бывшего ломбарда на улице Университетской, 5.
  • В июле 2013 года со стеклянной стороны здания установили статуи каменных баб.
  • В 2015 году Харьковский областной совет принял решение об изменении названия. Музей Слободской Украины имени Сковороды стал Харьковским историческим музеем имени Николая Сумцова.

Музей імені Сумцова Харків Як змінився 30 років незалежності
Музей имени Сумцова в 1991 году / Фото Depo.Харьков

Музей імені Сумцова 1991 рік №0 років Незалежності Як змінився
Харьковский музей в 2021 году / Фото Depo.Харьков

Майдан Героев Небесной Сотни

Это площадь в Основянском районе Харькова. До 2015 года майдан назывался площадь Николая Руднева. В центре располагался памятник в честь советского деятеля. В 2015 году началась декоммунизация. Ночью 11 апреля того же года неизвестные снесли памятник Рудневу.

Площа Героїв Небесної Сотні 1991 Харків Як змінилась за 30 років
Майдан Героев Небесной Сотни в 1991 году / Фото Depo.Харьков

На его месте установили крест с надписью "Боже, Украину храни". Площадь переименовали 20 ноября 2015 года. Идею для нового названия "Майдан Героев Небесной Сотни" подсказали харьковские активисты. Еще в апреле они символически переименовали площадь Руднева на майдан Небесной Сотни.

Майдан небесної Сотні Харків Як змінився за 30 років Незалежність
В 2021 году Майдан Героев Небесной Сотни имеет такой вид / Фото Depo.Харьков

Бурсацкий спуск

Один из самых известных спусков города Харькова – Бурсацкий. Он располагается в Шевченковском районе Харькова. Название получил в честь Харьковской духовной семинарии, действовавшей в нынешнем здании академии культуры.

Бурсацький узвіз Як змінився за 300 років Незалежність 24 серпня 2021
Бурсацкий спуск в 1991 году / Фото Depo.Харьков

Во времена Независимости он заметно изменился в 2017 году. На улице открыли 7-метровый памятник кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко. Его фигура в Харькове – не случайна. Именно Иван Сирко был полковником Харьковского слободского казачьего полка в 1664 – 1665 и 1667 годах.

Бурсацький узвіз 2021 Як змінився 30 років Незалежність
Памятник Ивану Сирко на Бурсацком спуске в 2021 году / Фото Depo.Харьков

Харьковский зоопарк

По ценности коллекции зоопарк занимает 2 место в Украине. В зоологическом парке находятся более 384 видов животных, из них 7 видов занесли в Красную книгу Европы.

С начала 1991 года зоопарк немного обветшал. Однако уже в 1995 состоялся его столетний юбилей. В зоопарк приехали гости с живыми животными в подарок из зоопарков Украины и других стран. С этого времени там все время улучшают условия для обитания животных.

Сейчас в Харьковском зоопарке уже 5 лет идут реконструкции. Власти обещают "Тропу тигра", японских макак, пятнистых оленей и филинов. Также будут утки каролинки, мандаринки и волки с рысями.

Парк откроют 23 августа этого года на день города Харькова.

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Зоопарк у Харкові Як змінився 30 років незалежність
Зоопарк до закрытия на реконструкцию в 2015 году / Фото Livejournal

Зоопарк у Харкові як змінився 30 років Незалежності
Какой вид будет иметь зоопарк после реконструкции 23 августа 2021 года / Фото Харьковского горсовета

За 30 лет Независимости Харьков не теряет своих позиций среди крупнейших и лучших городов Украины. Более того, при содействии прежде всего местных активистов Харьков постоянно совершенствуется.

В городе проводят реконструкции старых памятников, проводят массовые мероприятия. Именно поэтому город наградили всеми знаками отличия Совета Европы: Европейским Дипломом, Почетным Флагом, Почетным Знаком отличия и Призом Европы.