Харьков – крупный промышленный, культурный, научный и транспортный центр Украины. За 30 лет Независимости в городе реставрировали много памятников и создали новые, переименовали улицы. За это время площади Харькова стали свидетелями новых исторических событий. Приглашаем посмотреть на Харьков за времена независимой Украины.

Майдан Свободы

Майдан Свободы – центральная площадь в Харькове. Площадь занимает 6 место по величине в Европе и 15 – в мире. Визитной карточкой площади является дом государственной промышленности – Госпром. Он был первым высотным зданием Украины. Также на площади Свободы расположен Харьковский национальный университет имени Каразина.

За время существования площадь имела разное название. С 1943 до 1991 – площадь Феликса Дзержинского, советского общественного и политического деятеля, который был одним из организаторов "красного террора". После провозглашения Независимости Украины название изменили на майдан Свободы.

Майдан Свободы в 1991 и 2021 годах / Фото Livejournal и Wikipedia

В период Евро 2012 и 2016 годов площадь была крупнейшей фан-зоной в Украине. Здесь проводили трансляции, концерты и другие мероприятия.



Фан-зона на Евро-2012 на майдане Свободы в Харькове / Фото Articles.in.ua

12 сентября 2008 года в Харькове выступала группа Queen с благотворительным концертом Life must go on! Это был их первый концерт в Украине. На площади собрались более 300 тысяч человек.



Выступление группы Queen на майдане Свободы в 2008 году / Фото My Kharkov.Info

В 2014 году на майдане Свободы состоялось еще одно памятное событие, которое назвали "Ленинопадом". 22 сентября после митинга "Харьков – это Украина" на майдане Свободы собралось почти 3 тысячи человек. Активисты снесли памятник Ленину, который установили еще в 1963 году.

Сегодня место, где когда-то стоял Ульянов, окружено забором. Там продолжаются ремонтные работы.

Памятник Ленину на майдане Свободы в 1991 и 2021 годах / Фото Vgorode.ua и Retro.ua.com

Сад имени Тараса Шевченко

Сад – ботанический памятник природы в центре города Харьков. Расположен на углу майдана Свободы и улицы Сумской. Сад Шевченко – один из старейших в городе, созданный в 1804 – 1806 годах.



Центральная аллея Сада Шевченко в 2006 году / Фото Wikipedia

В начале мая 2016 года главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий рассказал о том, что городские власти планируют его обновить. В рамках проекта в парке посадили новые деревья, кустарники, газоны и клумбы.

Также реконструировали мост возле фонтана, заменили покрытие дорожек, установили новые светильники, урны, туалеты, и провели водопровод. 17 июля 2019 года его открыли для посетителей.



Обновленный Сад Шевченко в 2018 году / Фото "Редпост"

Стадион "Металлист"

С 2007 до 2009 года стадион "Металлист" реконструировали. 5 декабря 2009 года состоялась торжественная церемония открытия перед матчем "Металлист" и "Оболонь" в рамках Чемпионата Украины по футболу 2009 – 2010. Тогда победила "Оболонь" со счетом 1:0.





Стадион "Металлист" в 2005 и 2021 годах / Фото Wikipedia Стадион "Металлист" в 2005 и 2021 годах / Фото Wikipedia

На празднике была делегация УЕФА и другие зарубежные гости, руководители украинских футбольных клубов и политики.

Открытие стадиона "Металлист" в 2009 году после реконструкции / Фото Metalist Stadium

Харьковский музей имени Сумцова

Во времена Независимости музей претерпел много изменений:

В 1992 году изменилась форма собственности. Он стал областным коммунальным учреждением "Харьковский исторический музей".

1997 – 2003 годы – музей "переехал" в здание бывшего ломбарда на улице Университетской, 5.

В июле 2013 года со стеклянной стороны здания установили статуи каменных баб.

В 2015 году Харьковский областной совет принял решение об изменении названия. Музей Слободской Украины имени Сковороды стал Харьковским историческим музеем имени Николая Сумцова.



Музей имени Сумцова в 1991 году / Фото Depo.Харьков



Харьковский музей в 2021 году / Фото Depo.Харьков

Майдан Героев Небесной Сотни

Это площадь в Основянском районе Харькова. До 2015 года майдан назывался площадь Николая Руднева. В центре располагался памятник в честь советского деятеля. В 2015 году началась декоммунизация. Ночью 11 апреля того же года неизвестные снесли памятник Рудневу.



Майдан Героев Небесной Сотни в 1991 году / Фото Depo.Харьков

На его месте установили крест с надписью "Боже, Украину храни". Площадь переименовали 20 ноября 2015 года. Идею для нового названия "Майдан Героев Небесной Сотни" подсказали харьковские активисты. Еще в апреле они символически переименовали площадь Руднева на майдан Небесной Сотни.



В 2021 году Майдан Героев Небесной Сотни имеет такой вид / Фото Depo.Харьков В 2021 году Майдан Героев Небесной Сотни имеет такой вид / Фото Depo.Харьков

Бурсацкий спуск

Один из самых известных спусков города Харькова – Бурсацкий. Он располагается в Шевченковском районе Харькова. Название получил в честь Харьковской духовной семинарии, действовавшей в нынешнем здании академии культуры.



Бурсацкий спуск в 1991 году / Фото Depo.Харьков

Во времена Независимости он заметно изменился в 2017 году. На улице открыли 7-метровый памятник кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко. Его фигура в Харькове – не случайна. Именно Иван Сирко был полковником Харьковского слободского казачьего полка в 1664 – 1665 и 1667 годах.



Памятник Ивану Сирко на Бурсацком спуске в 2021 году / Фото Depo.Харьков

Харьковский зоопарк

По ценности коллекции зоопарк занимает 2 место в Украине. В зоологическом парке находятся более 384 видов животных, из них 7 видов занесли в Красную книгу Европы.

С начала 1991 года зоопарк немного обветшал. Однако уже в 1995 состоялся его столетний юбилей. В зоопарк приехали гости с живыми животными в подарок из зоопарков Украины и других стран. С этого времени там все время улучшают условия для обитания животных.

Сейчас в Харьковском зоопарке уже 5 лет идут реконструкции. Власти обещают "Тропу тигра", японских макак, пятнистых оленей и филинов. Также будут утки каролинки, мандаринки и волки с рысями.

Парк откроют 23 августа этого года на день города Харькова.

