В Министерстве финансов не видят экономических причин для резких колебаний курса гривны. Стабильности национальной валюты до конца 2020 года ничего не угрожает.

Пока нет никаких причин, чтобы ситуация изменилась, рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

Читайте также Что будет с гривной на этой неделе: прогноз курса валют

Зато есть все факторы считать, что до конца 2020 года резких колебаний курса не предвидится,

– отметил Марченко.

По его словам, сейчас курс стабилен, в то же время есть незначительные колебания, сезонный фактор.

Кроме того, из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс даже временно выровнялся. Министр отметил, что это свидетельствует об отсутствии давления со стороны импорта.

Марченко добавил, что Украина

получила транш МВФ на 2,1 миллиарда долларов;

а также 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза;

ожидают 350 миллионов долларов от Всемирного банка.

"Я не вижу никаких факторов, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты", – подытожил министр.

Ранее Сергей Марченко говорил, что Министерству финансов желателен более высокий курс доллара к гривне. Ведь от курса зависят доходы государственного бюджета.

Напомним, гривна несколько обесценилась после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке.

Интервью Сергея Марченко: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на 16 июля НБУ установил такие официальные курсы: доллар стоит 27 гривен 12 копеек, евро – 31 гривну 3 копейки.

Ранее Требовали "хотелки": Смолий рассказал, кто давил на него из-за инфляции и курса гривны

Что известно о других прогнозах относительно курса

В Минэкономики прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30.

прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 году на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ. Ранее фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. В частности, на 2020 год там закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.

Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала